Après la finalisation mécanique des composants électroniques de puissance essentiels, la mise en service de l'EVx nouvellement construite a commencé en juin comme prévu, et devrait être entièrement interconnectée au réseau local de distribution d'électricité au cours du quatrième trimestre de cette année. Ce système sera le premier système commercial de stockage d'énergie par gravité à l'échelle d'un réseau, offrant une alternative plus économique, plus évolutive et plus durable aux centrales hydroélectriques à pompage existantes, qui représentent actuellement environ 90 % de la capacité totale de stockage d'énergie dans le monde. Construit à la périphérie de Shanghai, à proximité d'un parc d'éoliennes, le système EVx de 25 MW sera l'un des plus grands systèmes de stockage d'énergie de longue durée au monde.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (« Energy Vault » ou la « Société »), leader des solutions de stockage d'énergie durable à l'échelle du réseau, a annoncé aujourd'hui, avec ses partenaires Atlas Renewable et China Tianying (CNTY), que le premier système de stockage d'énergie par gravité EVx™ à l'échelle du réseau au monde (GESS) est entré dans les premières phases de sa mise en service.

Implanté à Rudong, dans la province du Jiangsu, en Chine, à l'extérieur de Shanghai, le système de stockage d'énergie par gravité EVx d'une capacité de 25 MW/100 MWh est construit à proximité d'un parc éolien et d'un site de raccordement au réseau national pour améliorer et équilibrer le réseau énergétique national chinois grâce au stockage et à la distribution d'énergie renouvelable. La mise en service a débuté en juin pour les équipements électroniques puissants et les nouveaux systèmes de levage « en ruban » ultraperformants. Le système devrait être pleinement raccordé au réseau au quatrième trimestre comme prévu, en collaboration avec les autorités locales du réseau électrique, faisant d'EVx le premier système de stockage d'énergie par gravité hydroélectrique sans pompage à l'échelle commerciale et du service public au monde. S'appuyant sur les excellents résultats d'efficacité du cycle aller-retour (supérieurs à 75 %) du premier système EV1 Tower de 5 MW, connecté au réseau en Suisse à la mi-2020, le nouveau système EVx, grâce à ses améliorations de conception de la chaîne d'efficacité, devrait atteindre une RTE supérieure à 80 %, plaçant ainsi ce nouveau système de gravité en tête en termes d'efficacité de stockage d'énergie par rapport à toutes les autres formes du processus mécaniques, thermodynamiques, de batteries à air comprimé ou de batteries à flux.

« Nous sommes heureux de partager nos progrès continus et une étape critique atteinte avec nos partenaires Atlas Renewable et China Tianying concernant le début des activités de mise en service du premier système de stockage d'énergie par gravité EVx au monde », a déclaré Robert Piconi, président et PDG d'Energy Vault. « Le rythme et la qualité du développement de l'équipe depuis le début de la construction en mars 2022 ont été extraordinaires, notamment compte tenu du contexte de deux interruptions de travail liées au COVID au cours de la première année de construction seulement. Bien que cela représente une étape importante, notre travail en Chine ne fait que commencer, étant donné les récentes annonces locales concernant la construction de plusieurs gigawattheures de stockage d'énergie par gravité, y compris des projets annoncés en 2022 pour soutenir l'initiative des « parcs zéro carbone » de la Chine avec la technologie de stockage d'énergie par gravité d'Energy Vault. Nous avons hâte de partager davantage d'informations sur cette première mise en service d'EVx et nos futurs déploiements prévus de la technologie de gravité à l'échelle mondiale, car nous constatons une demande croissante pour un stockage d'énergie de plus longue durée. »

EEric Fang, président-directeur-général d'Atlas Renewable, a déclaré : « Cette étape importante n'aurait pas pu être atteinte sans la collaboration inédite entre les équipes des États-Unis et de la Chine. En effet, les deux plus grandes économies du monde se sont associées pour lutter efficacement contre le changement climatique. La technologie innovante révolutionnaire d'Energy Vault est sur le point de jouer un rôle crucial non seulement dans le soutien de la transition vers l'énergie propre en Chine mais aussi dans la politique de décarbonisation 30-60. Nous sommes focalisés sur un processus efficace de mise en service du système afin de commencer à stocker et à distribuer de l'énergie renouvelable sur le réseau national chinois en totale conformité avec les autorités locales et étatiques du réseau. Cette première mise en œuvre de la technologie EVx d'Energy Vault servira de modèle aux partenariats mondiaux de technologie de décarbonation, et comme nous l'avons annoncé précédemment, nous cherchons déjà à déployer plusieurs GWh de la technologie de gravité en Chine pour soutenir et idéalement donner un coup de pouce aux plans actuels de neutralité carbone nette 30-60 de la Chine. »

Mettant en évidence l'adoption croissante de technologie de gravité d'Energy Vault par le marché, la filiale de China Tianying, Jiangsu Nengying New Energy Technology Development Co., Ltd., a annoncé la semaine dernière qu'elle avait conclu un accord avec le gouvernement populaire du comté de Huailai pour édifier un projet de stockage d'énergie par gravité supplémentaire de 100 MWh dans le comté de Huailai, province du Hebei, en Chine. Le projet, situé dans la ville de Cunrui, fournira une électricité verte, stable et respectueuse de l'environnement aux centres de données de la région. Cette expansion met en évidence la forte demande et la proposition de valeur de la technologie de stockage d'énergie par gravité d'Energy Vault, l'exécution des équipes locales de construction et de développement commercial, ainsi que l'impact que cette technologie peut avoir à très court terme dans la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Energy Vault fournira plus de détails sur cette expansion lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2023 de la société, prévue le 8 août 2023.

De plus, le 26 juillet, l'administration nationale de l'énergie de Chine a publié une liste complète des projets importants d'équipements techniques prévus pour 2023 dans le secteur de l'énergie. Ainsi, la solution de stockage d'énergie par gravité EVx d'Energy Vault a reçu une reconnaissance importante dans cette annonce. Le document met en évidence la forte augmentation de la demande en sources d'énergie renouvelable et souligne le rôle indispensable du stockage d'énergie par gravité dans la mission cruciale de décarbonisation mondiale.

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage d'énergie durable. L'offre complète de la Société comprend des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage sur batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel de système de gestion de l'énergie, inféodé à la technologie matérielle, et par la plateforme d'intégration de la Société. Unique dans le secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques moyens, tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Grâce à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et à la possibilité d'intégrer des déchets permettant une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre mondiale pour ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent l'opinion actuelle de la Société concernant, entre autres, les opérations et les performances financières de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant des résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, notamment des descriptions de notre business plan et de nos stratégies. Ces déclarations comprennent souvent des mots tels que « anticiper », « s'attendre à », « indiquer », « planifier », « penser que », « voir l'intention », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibles », « projections », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations prospectives ou ces projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés au vu de notre expérience dans notre secteur, ainsi que sur notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les conditions du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prévisions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent d'importants risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats, du niveau d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, notamment les changements dans notre stratégie, nos plans d'expansion, nos opportunités client, nos opérations futures, notre position financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos perspectives et nos plans ; l’incertitude de nos réservations et commandes équivalant à des revenus futurs ; l’absence d’assurance que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres indications d’intérêt peuvent entraîner des commandes ou des ventes contraignantes ; la possibilité pour nos produits soient, ou soient considérés comme, défectueux ou subissent d’autres défaillances ; la mise en œuvre, l’acceptation du marché et le succès de notre business model et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et projections concernant notre activité, nos concurrents et le secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps utile les composants ou les matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sur notre activité et les mesures que nous pouvons prendre pour leur faire face ; nos attentes quant à notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas porter atteinte aux droits d’autrui ; les attentes quant à la période pendant laquelle nous serons une société de croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins futurs en fonds propres, nos sources et nos utilisations futures de trésorerie ; notre capacité à obtenir du financement pour nos opérations et notre croissance future; nos activités, nos plans d’expansion et nos possibilités et d’autres facteurs importants discutés sous la section « Risk Factors » dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, étant donné que ces facteurs peuvent être périodiquement mis à jour dans ses autres dossiers déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, ni d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur notre activité ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le présent communiqué de presse n'est valable qu’à la date du présent communiqué de presse et est expressément qualifiée dans son intégralité par les mises en garde contenues dans ce communiqué de presse. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évolutions futures ou autrement, sauf si les lois applicables l’exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

