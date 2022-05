Energy Vault et DG Fuels vont plus que doubler la taille et augmenter la portée du projet initial de stockage énergétique afin de soutenir la production d'hydrogène vert pour le carburant d'aviation durable

Le premier site du projet en Louisiane est redimensionné et renforcé pour un potentiel de 1 168 MWh, reflétant une hausse de capacité par rapport à la précédente portée de 500 MWh pour la production d'hydrogène vert en amont du compteur

Cette expansion ajoute 217 millions de dollars de revenus potentiels par rapport à l'opportunité précédemment annoncée de 520 millions de dollars sur l'ensemble des trois projets pour un total atteignant 737 millions de dollars

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault"), un chef de file des solutions de stockage énergétique durables à l'échelle du réseau, annonce avoir revu à la hausse la portée de son projet initial de stockage énergétique avec DG Fuels LLC ("DG Fuels") en Louisiane. Comme précédemment annoncé en octobre 2021, Energy Vault et DG Fuels, un leader émergent dans le secteur du carburant et du diesel d'aviation synthétique durable basé sur l'hydrogène renouvelable et la biogénique, ont signé un accord de système de stockage énergétique dans l'optique de soutenir la production d'hydrogène vert pour le carburant d'aviation durable ("CAD") sur trois projets, qui présentent une opportunité attendue de 520 millions de dollars en revenus.

En vertu des clauses de l'accord original, Energy Vault s'est engagé à fournir 1 600 mégawatts heures (MWh) de stockage énergétique pour soutenir DG Fuels dans trois projets de CAD, le premier projet étant initialement prévu 500 MWh en Louisiane. En octobre 2021, Energy Vault a investi au côté de Black & Veatch et HydrogenPro AS dans un cycle de financement pour DG Fuels dans l'optique de promouvoir le développement continu du premier projet CAD en Louisiane. Selon les clauses d'expansion, le projet CAD est en développement pour atteindre jusqu'à 73 mégawatts (MW) pendant 16 heures, soit un total de 1 168 MWh de capacité de stockage. Après le projet en Louisiane, les deux entreprises prévoient des projets supplémentaires en Colombie-Britannique et dans l'Ohio, avec à terme une opportunité de capacité de stockage total de 2 234 MWh et jusqu'à 737 millions de dollars en revenus potentiels.

La portée accrue du projet louisianais a été rendue possible par une optimisation d'ingénierie conjointe Front End Loading (FEL2) entre Energy Vault, DG Fuels et ses partenaires d'ingénierie. Cette optimisation a permis un gain d'efficience du système d'environ 14% en termes de rendement du carburant, à 11 650 barils par jour, et une augmentation de 50 MW (800 MWh) des besoins électriques en amont du compteur. Ces exigences électriques supplémentaires seront satisfaites par un stockage de 200 MWh grâce à la technologie de stockage énergétique gravitationnelle EVx™ d'Energy Vault, alimentée par une source solaire en amont du compteur.

"Ce projet d'un nouveau genre vient changer la donne pour la production de carburants d'aviation durables et notre technologie et plateforme logicielle de gestion énergétique EVx™, qui jouera un rôle crucial dans la réussite du projet, avec un stockage énergétique durable, rentable et de longue durée", déclare Robert Piconi Chairman, cofondateur et PDG d'Energy Vault. "Le partenariat et la collaboration avec DG Fuels ont été exceptionnels. Le secteur des transports est un des plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et un segment critique que nous ciblons à l'échelle mondiale afin de remplir notre mission de décarbonisation. Nous sommes heureux d'apporter un soutien important à DG Fuels et ses partenaires afin de permettre la production d'hydrogène vert destiné à la fourniture d'un carburant propre et durable au secteur de l'aviation."

Michael C. Darcy, PDG de DG Fuels: "Chez DG Fuels, nous avons développé et récemment amélioré notre processus de production de carburant basée sur la conversion du carbone, avec pour objectif une efficience de conversion de 97% et une minéralisation de 2,5%, ce qui réduit la quantité de matières de base requises pour produire notre CAD et diminue nos coûts de production. Tout cela est accompli sans impacter la production alimentaire. Le projet devrait être appuyé par notre liste croissante de clients d'enlèvement à long terme."

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit et déploie des solutions clé en main de stockage d'énergie durable qui transforment l'approche mondiale du stockage de l'énergie à l'échelle des services publics en décarbonant les réseaux tout en maintenant leur résilience. Le système exclusif de gestion de l'énergie et la suite logicielle d'optimisation d’Energy Vault sont indépendants au point de vue technologique: ils sont capables d’orchestrer diverses ressources de production et de stockage d'énergie pour aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands consommateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la qualité de l'électricité et la fiabilité du réseau. Le système de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault utilise des matériaux respectueux de l'environnement offrant la possibilité d'intégrer des déchets pour une réutilisation avantageuse. Energy Vault favorise l’économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre au bénéfice de ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous www.energyvault.com

À propos de DG Fuels

DG Fuels construit un système de carburant synthétique à zéro émission liée au cycle de vie du CO2 basé sur une technologie de conversion élevée de carbone atteignant une efficience de 97%. La technologie DG Fuels ne nécessite pas le développement de nouveaux moteurs, ni le transport longue distance d'hydrogène, ni d'infrastructures de stockage. La technologie innovante de DG Fuels produit de l'hydrogène via l'électrolyse biogénique de l'eau et une biomasse dérivée du carburant de substitution du carbone à destination des avions, et potentiellement des locomotives, navires et camions.

DG Fuels fournit une importante proposition de valeur aux clients finaux, y compris des avantages environnementaux pertinents et la capacité de relever concrètement les défis de durabilité. En cas de succès, la solution efficiente en carbone de DG Fuel rassemblera tous les éléments critiques pour approvisionner ses clients en CAD. Plus d'informations sur www.dgfuels.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, notamment des déclarations concernant notre développement, nos déploiements et nos capacités futurs. De nombreux facteurs sont susceptibles de faire diverger les résultats réels des déclarations faites dans le présent communiqué de presse, notamment: les risques liés au déploiement des systèmes EVx dans le projet élargi annoncé dans ce communiqué de presse, les risques liés à la capacité d'Energy Vault pour obtenir et maintenir une garantie de performance; les risques liés aux retards de calendrier ayant un impact sur le prix des ventes en raison d'Energy Vault dans le cadre de son accord annoncé avec DG Fuels, la capacité à négocier des accords contractuels définitifs avec des clients potentiels, y compris un accord d'achat et de vente avec DG Fuels qui est envisagé par l'accord annoncé, l'incertitude d'informations financières projetées, des retards imprévus dans le projet, la question de savoir si le projet sera élaboré à temps et s'il fonctionnera comme prévu ou atteindra une échelle commerciale, des développements et des changements sur le marché général, l'impact continu de la COVID-19, les conditions politiques, économiques et commerciales; notre expérience opérationnelle limitée en tant que société cotée en bourse; et notre capacité à retenir du personnel qualifié. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter nos résultats financiers figurent sous les rubriques "Risk Factors" et "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" dans notre formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 14 février 2022, tel que modifié le 31 mars 2022, disponible sur notre site Internet à l'adresse investors.energyvault.com et sur le site de la SEC www.sec.gov. Des informations complémentaires seront également communiquées dans d'autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reposent sur les informations dont nous disposons à la date de publication, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives présentées en vue de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date à laquelle elles ont été formulées, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige.

