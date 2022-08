Energy Vault et Jupiter Power annoncent un accord pour des projets de stockage énergétique sur batteries au Texas et en Californie d'un total de 220 MWh

Energy Vault livrera un système de stockage énergétique sur batteries de 100 MW (200 MWh) pour un site de production de Jupiter à proximité de Fort Stockton, au Texas, qui fournira de l'énergie et des services connexes au réseau ERCOT.

De plus, Energy Vault construira et mettra en service un système de stockage énergétique sur batteries de 10 MW (20 MWh) pour Jupiter Power à Carpinteria, en Californie, qui participera au programme CAISO Resource Adequacy et renforcera la résilience de la Californie.

Les systèmes de stockage énergétique sur batteries de Jupiter Power utiliseront la conception du système propriétaire d'Energy Vault Solutions (EVS) et le logiciel de gestion énergétique d'EVS, développés pour une résilience optimale du réseau et une répartition économique de l'électricité, indépendamment de la technologie de stockage sous-jacente.

Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou la "Société"), un chef de file des solutions énergétiques durables à l'échelle des réseaux, et Jupiter Power ("Jupiter"), un leader dans le développement de stockage énergétique sur batteries et un propriétaire/exploitant de projets de stockage énergétique sur batteries de niveau services publics aux États-Unis, annoncent aujourd'hui la signature de deux contrats en vertu desquels Energy Vault fournira des services d'équipement, d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'équilibrage des composantes d'usine et un logiciel de gestion énergétique pour deux des sites de stockage énergétique sur batteries de Jupiter.

Les sites incluent un système de stockage énergétique sur batteries de 100 MW (200 MWh) à proximité de Fort Stockton, au Texas, qui fournira de l'énergie et des services connexes à ERCOT, et un système de 10 MW (20 MWh) à Carpinteria, en Californie, pour fournir des services de réseau via une participation au programme CAISO Resource Adequacy, tout en renforçant la résilience énergétique du Sud de la Californie. Les sites généreront également une capacité répartissable cruciale pour ces marchés d'électricité et devraient être terminés en 2023.

Les systèmes utiliseront la plateforme d'intégration propriétaire d'EVS et optimisés par la plateforme logicielle innovante de gestion énergétique d'EVS, dont le développement a démarré il y a neuf mois, en novembre 2021, comme précédemment annoncé. EVS s'appuie sur une architecture logicielle avancée et des algorithmes d'optimisation, et permet l'intégration et l'orchestration de multiples actifs énergétiques dans de multiples cas d'utilisation.

"Avec l'annonce d'aujourd'hui de sites inauguraux de stockage énergétique sur batteries optimisés par EVS en soutien à un chef de file des infrastructures et analyses de stockage comme Jupiter, nous mettons en œuvre notre stratégie de solutions exhaustives de stockage énergétique lancée il y a tout juste neuf mois", déclare Marco Terruzzin, responsable commercial, Energy Vault. "Nous observons une forte demande pour nos solutions de stockage énergétique optimisées par EVS à l'échelle mondiale, grâce à la capacité unique de notre plateforme à intégrer et fournir des technologies de stockage énergétique aussi bien de courte que de longue durée (EVx)."

"Jupiter est ravi de travailler au côté d'Energy Vault pour étoffer son portefeuille de stockage énergétique sur batteries avec ces deux nouveaux sites", déclare Michael Geier, responsable de la technologie chez Jupiter Power. "En tant qu'un des plus grands développeurs et exploitants de sites de stockage énergétique sur batteries du réseau ERCOT, nous observons un besoin impérieux de continuer à déployer des solutions de stockage innovantes pour contribuer à atténuer les pressions sur les réseaux. Nous sommes également ravis de construire notre premier projet en Californie, où le réseau a encore fortement besoin d'une capacité additionnelle en matière de stockage énergétique sur batteries."

Jupiter dispose actuellement de sites de stockage énergétique sur batteries représentant 654 MWh en service ou en cours de mise en service au Texas et plus de 11 GW de projets supplémentaires en développement dans plusieurs marchés cibles, depuis la Californie jusqu'au Maine. Les projets de Jupiter jouent un rôle crucial dans la décarbonisation du réseau électrique américain grâce à une production sans émission pour soutenir et concrétiser l'adoption de ressources en électricité renouvelables, à savoir le solaire et l'éolien, tout en consolidant la résilience et la fiabilité du réseau.

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit et déploie des solutions durables de stockage énergétique qui transforment l'approche mondiale du stockage de l'énergie à l'échelle des services publics en décarbonant les réseaux tout en maintenant leur résilience. La technologie exclusive de stockage de l'énergie par gravité, la technologie de stockage sur batteries, et la plateforme de gestion et d'intégration du stockage énergétique de la société aident les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands consommateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la fiabilité du réseau. En utilisant des matériaux respectueux de l'environnement offrant la possibilité d'intégrer des déchets pour une réutilisation avantageuse, Energy Vault favorise l’économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre au bénéfice de ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

À propos de Jupiter Power

Jupiter est une plateforme phare des infrastructures de stockage énergétique sur batteries, jouissant de vastes capacités de négociation, d'analyse, de développement, de financement, d'exploitation et de construction, ainsi que d'une propriété intellectuelle inégalée dans l'optimisation de la répartition. Soutenu par EnCap Investments L.P., Yorktown Partners et Mercuria Energy, Jupiter dispose de bureaux à Austin et Houston, au Texas, ainsi qu'à Chicago, dans l'Illinois. Jupiter a un portefeuille de sites de stockage énergétique sur batteries à grande échelle en service ou en construction aux États-Unis, ainsi qu'un ensemble de projets développés activement et représentant plus de 11 000 MW. Pour de plus amples renseignements sur Jupiter Power, veuillez consulter nos pages Twitter, LinkedIn ou Facebook, et visiter www.jupiterpower.io.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, notamment des déclarations concernant l'expansion, les déploiements et les capacités futurs d'Energy Vault. De nombreux facteurs sont susceptibles de faire diverger les résultats réels des déclarations faites dans le présent communiqué de presse, notamment: les risques liés au déploiement du logiciel de gestion énergétique d'Energy Vault pour les sites annoncés dans ce communiqué; les risques liés à la capacité d'Energy Vault à fournir des services d'équipement, d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'équilibrage des composantes d'usine pour les sites annoncés dans ce communiqué; des retards imprévus dans les sites annoncés dans ce communiqué; la question de savoir si ces sites seront construits à temps ou s'ils fonctionneront comme prévu; les développements et évolutions sur le marché mondial; l'impact prolongé de la COVID-19; et les conditions politiques, économiques et commerciales. Des risques et impondérables supplémentaires susceptibles d'impacter nos états financiers sont décrits dans les rubriques "Risk Factors" et "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2022, déposé auprès de la SEC le 8 août 2022 et disponible sur notre site web à l'adresse investors.energyvault.com et sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des informations complémentaires seront également communiquées dans d'autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reposent sur les informations dont nous disposons à la date de publication, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives présentées en vue de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date à laquelle elles ont été formulées, sauf dans la mesure où la loi en vigueur l'exige.

