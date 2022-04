Energy Vault et NTPC, premier service public d'électricité d'Inde, signent un protocole d'accord portant sur la technologie de stockage d'énergie par gravité

Le protocole d'accord officialise la création d’un partenariat stratégique à long terme concernant le déploiement de la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx™ et des solutions logicielles d'Energy Vault pour soutenir la transition de NTPC vers une énergie propre

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) («Energy Vault»), un leader des solutions durables de stockage de l'énergie à l'échelle des réseaux, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec NTPC Limited (NSE India: NTPC, BSE: 532555), le premier service public de production d'électricité en Inde.

Energy Vault Resiliency Center™ (Photo: Business Wire)

Le protocole d'accord officialise la formation d’un partenariat stratégique collaboratif à long terme concernant le déploiement – sur la base des résultats d'une étude de faisabilité conjointe – de la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx™ et des solutions logicielles d'Energy Vault. Cette technologie permet également d’utiliser avantageusement les cendres de charbon pour fabriquer des blocs composites à intégrer dans le système de stockage d'énergie par gravité d'Energy Vault.

«Nous sommes ravis de nous associer à NTPC pour soutenir le plus grand service public d'électricité de l'Inde dans sa transition vers une énergie propre, a déclaré Robert Piconi, cofondateur et PDG d'Energy Vault. Energy Vault a pour mission de faire de l'énergie durable et sans carbone une réalité et ce partenariat représente un pas en avant vers cet objectif. Il reflète également l'expansion de notre présence sur l'un des plus grands marchés énergétiques mondiaux. Notre collaboration avec NTPC s'inscrit dans le cadre des expansions commerciales sur plusieurs continents annoncées précédemment, ainsi que de la cotation en Bourse de notre Société qui a eu lieu au début de l’année.»

Gurdeep Singh, PDG de NTPC, a déclaré: «En tant que grand producteur d'électricité intégré, il est essentiel que NTPC dispose d'un portefeuille diversifié d'énergies propres pour décarboner l'économie indienne. Nous avons relevé nos cibles de capacités d’énergies renouvelables et, pour les atteindre et être à la pointe de la transition énergétique en Inde, nous nous concentrons sur les projets solaires, éoliens, hybrides et RTC («Round-the-Clock supply). Notre collaboration avec Energy Vault aidera NTPC à poursuivre ses objectifs de transition énergétique grâce à une approche durable en utilisant les cendres de charbon pour fabriquer des blocs composites. De ce fait, cette collaboration favorisera également une économie circulaire.»

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit et déploie des solutions clé en main de stockage d'énergie durable qui transforment l'approche mondiale du stockage de l'énergie à l'échelle des services publics en décarbonant les réseaux tout en maintenant leur résilience. Le système exclusif de gestion de l'énergie et la suite logicielle d'optimisation d’Energy Vault sont indépendants au point de vue technologique: ils sont capables d’orchestrer diverses ressources de production et de stockage d'énergie pour aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands consommateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la qualité de l'électricité et la fiabilité du réseau. Le système de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault utilise des matériaux respectueux de l'environnement offrant la possibilité d'intégrer des déchets pour une réutilisation avantageuse. Energy Vault favorise l’économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre au bénéfice de ses clients. Pour plus d'informations, visiter le site Web: www.energyvault.com

À propos de NTPC

NTPC est une société cotée en bourse en Inde. Très présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la production d'électricité en Inde, NTPC est le premier service public de production d'électricité du pays. La capacité installée totale de NTPC s’élève à 68,96 GW et la Société projette d’atteindre d'ici 2032 une capacité installée totale de 130 GW, comprenant une capacité d'énergie renouvelable de 60 GW. D'ici là, la capacité de production à base de combustibles non fossiles devrait être équivalente ou supérieure à la capacité thermique de NTPC. Par ailleurs, NTPC explore les possibilités de solutions d'énergie verte, notamment le stockage d'énergie, la mobilité électrique, la co-combustion de biomasse et la réduction du SO2 et du NO2 générés par les centrales électriques à combustibles fossiles. NTPC étudie également les technologies d'hydrogène vert, de valorisation des déchets et de capture et d'utilisation du carbone. Des projets de démonstration sur le terrain dans ces domaines en sont également à un stade avancé.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations incluses dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives aux fins des dispositions d'exonération en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que «croire, «peut», «va», «estimer», «continuer», «anticiper», «avoir l'intention de», «s'attendre à», «devrait», «ferait», «planifier», «prédire», «potentiel», «sembler», «chercher», «futur», «perspectives», «conçu» et expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des énoncés de questions historiques. Ces déclarations prospectives incluent, mais sans s'y limiter, les attentes et l’échéancier liés au déploiement des activités d'Energy Vault et le calendrier des déploiements, y compris en ce qui concerne le projet annoncé dans le présent ce communiqué de presse.

Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction d'Energy Vault et ne sont pas des prédictions de performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle d'Energy Vault.

Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les changements dans les conditions commerciales, commerciales, financières, politiques et juridiques nationales et étrangères; les risques liés au déploiement des activités d'Energy Vault et au calendrier des étapes commerciales attendues, y compris: le projet annoncé dans le présent communiqué de presse; les risques liés à l'étude de faisabilité conjointe; les risques liés à l'incapacité ou au refus des clients d'Energy Vault d'exécuter les contrats de vente; les risques liés aux performances et à la disponibilité de l'EVS d'Energy Vault; la demande d'énergie renouvelable; la capacité d'Energy Vault à commercialiser et à vendre sa solution; la capacité d'Energy Vault à négocier des accords contractuels définitifs avec des clients potentiels; l'impact des technologies concurrentielles; la capacité à obtenir un approvisionnement suffisant en matériaux; les frais imprévus; l'impact du Covid-19; les conditions économiques mondiales; la capacité à respecter les calendriers d'installation; les retards de construction et d'autorisation et les augmentations de coûts connexes; les effets de la concurrence sur les activités futures d'Energy Vault; et les facteurs identifiés à la rubrique «Facteurs de risque» du rapport actuel sur formulaire 8-K déposé par Energy Vault le 14 février 2022, tel que modifié le 31 mars 2022 et dans d'autres documents d'Energy Vault déposés ou à déposer auprès de la SEC.

