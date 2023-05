Energy Vault lance son rapport inaugural de durabilité

Le rapport inaugural a été élaboré conformément aux normes de la Global Reporting Initiative et crée un cadre exécutif, visant notamment l’alignement stratégique avec les normes gouvernantes

Energy Vault détaille sa stratégie de développement durable, intégrant la sensibilisation et l’alignement avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « Société »), un chef de file des solutions de stockage d’énergie durable à l’échelle du réseau, annonce aujourd’hui la publication de son premier Sustainability Report.

Le rapport détaille le portefeuille complet de technologies et de solutions de stockage d’énergie durable d’Energy Vault pour une durée courte, longue et ultra-longue, sa stratégie de durabilité d’entreprise et son approche de la surveillance, de la responsabilisation, de la mise en œuvre et du reporting ESG.

La stratégie de durabilité d’Energy Vault intègre la sensibilisation et l’alignement avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies à la volonté de la Société de promouvoir une énergie propre et abordable pour tous. Le rapport de durabilité suit les normes de la Global Reporting Initiative et a créé un cadre d'accomplissement, y compris l’alignement stratégique avec les normes gouvernantes.

« Nous sommes fiers de publier notre rapport de développement durable inaugural alors que nous avons clôturé notre première année en tant qu’entreprise cotée, une période mise en évidence par de multiples acquisitions de client et notre premier déploiement débute dans toutes nos solutions de stockage par gravité, sur batterie et à hydrogène vert », déclare Robert Piconi, président du conseil et CEO, Energy Vault. « Nous avons fondé Energy Vault avec pour mission de décarboner notre planète afin d’accélérer la transition vers un monde durablement énergisé. Mes cofondateurs et moi-même avons entrepris de créer une société de stockage énergétique dans laquelle la durabilité serait au cœur des solutions commerciales, de la conception de produits et de la chaîne d’approvisionnement. Notre directive sur le développement durable vise à permettre un monde renouvelable grâce à la mise en œuvre de pratiques commerciales durables visant à produire un impact net positif sur l’environnement dans tout ce que nous faisons. Avec notre objectif de conception d’entreprise durable, notre approche axée sur le client en matière de stockage d’énergie et le soutien de nos actionnaires, nous sommes convaincus de pouvoir continuer à repousser les frontières des possibles dans le secteur du stockage d’énergie et aider à construire un avenir plus durable pour les générations à venir. »

En 2022, Energy Vault est certifié par l’Organisation internationale de normalisation pour ses systèmes de gestion de la qualité (9001) et ses systèmes de gestion environnementale (14001). En 2023, la Société se concentre sur l’alignement avec le Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD). En 2024, Energy Vault devrait s’aligner sur l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Energy Vault invite toutes ses parties prenantes à travers le monde à lire son premier rapport de durabilité à l’adresse suivante : Sustainability Report 2022

Retrouvez une vidéo consacrée à l’engagement d’Energy Vault en faveur de la durabilité à l’adresse suivante : https://vimeo.com/824413511

À propos d’Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage d'énergie durable. L'offre complète de la Société comprend des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage sur batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel de système de gestion de l'énergie, inféodé à la technologie matérielle, et par la plateforme d'intégration de la Société. Unique dans le secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques moyens, tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Grâce à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et à la possibilité d'intégrer des déchets permettant une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre mondiale pour ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent l'opinion actuelle de la Société concernant, entre autres, les opérations et les performances financières de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant des résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, notamment des descriptions de notre business plan et de nos stratégies. Ces déclarations comprennent souvent des mots tels que « anticiper », « s'attendre à », « indiquer », « planifier », « penser que », « voir l'intention », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibles », « projections », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations prospectives ou ces projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés au vu de notre expérience dans notre secteur, ainsi que sur notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les conditions du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prévisions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent d'importants risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats, du niveau d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, notamment les changements dans notre stratégie, nos plans d'expansion, nos opportunités client, nos opérations futures, notre position financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos perspectives et nos plans ; l’incertitude de nos réservations et commandes équivalant à des revenus futurs ; l’absence d’assurance que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres indications d’intérêt peuvent entraîner des commandes ou des ventes contraignantes ; la possibilité pour nos produits soient, ou soient considérés comme, défectueux ou subissent d’autres défaillances ; la mise en œuvre, l’acceptation du marché et le succès de notre business model et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et projections concernant notre activité, nos concurrents et le secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps utile les composants ou les matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sur notre activité et les mesures que nous pouvons prendre pour leur faire face ; nos attentes quant à notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas porter atteinte aux droits d’autrui ; les attentes quant à la période pendant laquelle nous serons une société de croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins futurs en fonds propres, nos sources et nos utilisations futures de trésorerie ; notre capacité à obtenir du financement pour nos opérations et notre croissance future; nos activités, nos plans d’expansion et nos possibilités et d’autres facteurs importants discutés sous la section « Risk Factors » dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 et dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, étant donné que ces facteurs peuvent être périodiquement mis à jour dans ses autres dossiers déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, ni d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur notre activité ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le présent communiqué de presse n'est valable qu’à la date du présent communiqué de presse et est expressément qualifiée dans son intégralité par les mises en garde contenues dans ce communiqué de presse. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évolutions futures ou autrement, sauf si les lois applicables l’exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

