Energy Vault répond au rapport inexact et trompeur sur les vendeurs à découvert

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « Société »), leader dans le domaine des solutions de stockage d'énergie durable du réseau, a fourni aujourd'hui la réponse suivante au récent rapport de vendeur à découvert publié par Bleecker Street Research, qui a un intérêt économique manifeste à influencer négativement le cours des actions de la Société. Le rapport, publié le 2 décembre 2022, contient des inexactitudes factuelles, des caractérisations et des informations erronées. Les principales déclarations de ce rapport succinct sont abordées ci-dessous :

Déclaration N° 1 :

« Un accord de 440 MWh avec un grand service public occidental : nous pensons qu'il est annulé »

Le projet de 440 MWh avec une grande entreprise de services publics occidentale annoncé par Energy Vault n'a pas été annulé et, en fait, Energy Vault a l'intention d'annoncer publiquement les informations détaillées du projet en donnant le nom de l'entreprise de services publics dans les prochains jours. L'erreur du vendeur à découvert semble provenir de sa confusion entre mégawatts (MW) et mégawatts-heure (MWh), confondant les unités de demande et de capacité avec les unités de stockage, ce qui prouve les connaissances insuffisantes du vendeur à découvert en matière du stockage d'énergie. La confusion entre MW et MWh a conduit le vendeur à découvert à émettre des hypothèses incorrectes concernant les projets attribués par Energy Vault, en confondant les projets annoncés par des tiers qui font état de la capacité (MW), notamment pour le projet identifié dans le rapport succinct, avec les annonces d'Energy Vault de projets attribués pour le stockage d'énergie (MWh).

Déclaration N° 2 :

« Plus de signaux d'alerte : système de 820 MW en Pologne »

Le projet en Pologne identifié par le vendeur à découvert n'est pas le projet précédemment communiqué par Energy Vault. Le vendeur à découvert se trompe tant dans la caractérisation technique que dans la localisation du projet (comme pour le projet mentionné ci-dessus) alors qu'Energy Vault s'est vu attribuer un projet de stockage par batterie de courte durée de 820 MWh dans un tout autre pays européen. Energy Vault a l'intention d'annoncer publiquement les caractéristiques de ce projet avec notre client en temps voulu. Le vendeur à découvert démontre une fois de plus sa méconnaissance du marché du stockage de l'énergie en confondant MW et MWh.

Déclaration N° 3 :

« 2,2 GWh avec DG Fuels : la moitié du carnet de commandes d'Energy Vault repose sur cette centrale SAF de Louisiane »

Le vendeur à découvert suppose à tort que DG Fuels représente « la moitié du carnet de commandes d'Energy Vault ». Selon notre dernier formulaire 10-Q déposé en novembre 2022, le carnet de commandes est défini comme étant le montant des revenus que nous prévoyons de réaliser à l'avenir avec des contrats de construction non terminés, notamment les nouveaux contrats dont les travaux n'ont pas encore commencé. DG Fuels est classé dans la catégorie des adjudications et, comme indiqué publiquement précédemment, les prévisions de revenus d'Energy Vault pour 2023 ne supposent aucun revenu émanant de projet de DG Fuels. En outre, le vendeur à découvert affirme à tort qu'il s'agit d'un « projet de stockage par batterie » alors qu'il s'agit clairement d'un projet de stockage d'énergie par gravité. Le vendeur à découvert affirme également que DG Fuels « n'est pas une entreprise sérieuse ». Cependant, Delta Airlines et Air France-KLM ont annoncé publiquement des accords d'achat de carburant durable d'aviation (SAF) avec DG Fuels. DG Fuels a également annoncé récemment la signature d'un bail dans le Maine pour l'une de ses installations de SAF. La technologie de stockage d'énergie par gravité EVx d'Energy Vault soutiendra la production d'hydrogène vert pour le SAF de DG Fuels.

Déclaration N° 4 :

« Energy Vault annonce une récompense venant d'une ferme solaire australienne encore inexistante »

L'argument du vendeur à découvert concernant le projet Meadow Creek tente de créer une controverse là où elle n'a pas lieu d'être. Le vendeur à découvert laisse entendre que l'annonce d'octobre 2022 ne déclare pas que le projet est en phase de développement. L'annonce indique toutefois clairement : « La ferme solaire de Meadow Creek a achevé un travail considérable sur la faisabilité du projet, notamment sur la capacité du réseau, et avance à présent dans les évaluations environnementales et techniques détaillées pour soutenir le processus de demande de développement. Le BESS, co-implanté avec le solaire PV, devrait fournir la résilience et la flexibilité de charge et de décharge, essentielles pour soutenir l'approvisionnement en énergie renouvelable dans tout le réseau, au moment où l'Australie adopte le plan de système intégré de l'opérateur du marché de l'énergie australien ».

Déclaration N° 5 :

« Energy Vault est manifestement absent de tous les grands projets renouvelables du ministère de l'Énergie »

Les informations fournies par la liste du ministère de l'Énergie citée par le vendeur à découvert ne reposent que sur des données accessibles au public et, pour des raisons de concurrence, de nombreux projets en cours de discussion ou de développement avec nos clients sont exclus de cette liste. Il convient de constater que le vendeur à découvert aurait dû parfaitement comprendre, en faisant preuve d'un minimum de recherche et de diligence raisonnable, que la liste du ministère de l'Énergie ne mentionne généralement que le porteur du projet et ne mentionne donc pas les partenaires du projet ou les fournisseurs qui peuvent être mis sous contrat par le porteur du projet. De plus, il peut y avoir des décalages entre le moment où l'on démarre le développement et la construction et le moment où le projet apparaît dans la base de données. Il faut donc s'attendre à ce qu'Energy Vault, et toutes les autres entreprises associées aux projets énumérés, ne soient pas comprises dans le rapport.

Commentaires supplémentaires sur le rapport du vendeur à découvert

S'ajoutant aux déclarations et inexactitudes factuelles mentionnées ci-dessus, de nombreux commentaires et affirmations du vendeur à découvert restent focalisés sur l'ancienne technologie de grue rotative d'Energy Vault de 2020 au lieu de mentionner la technologie modulaire de l'EVx en vigueur actuellement, la seule plateforme GESS déployée mondialement aujourd'hui, ce qui signe l'échec du vendeur à découvert à utiliser les informations les plus récentes dans son processus de « recherche ». Le rapport confond également les projets GESS avec les déploiements BESS, mettant encore en évidence une totale méconnaissance du business mix d'Energy Vault et du stockage d'énergie, de manière plus générale.

En outre, le rapport succinct remet en question les prévisions de revenus globaux de la société sur deux ans, les qualifiant de « prétentions exagérées ». Au cours de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2022, Energy Vault a rappelé ses prévisions de revenus globaux pour 2022 et 2023 à hauteur de 680 millions de dollars, comme cela avait été précédemment rappelé lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2022. La société est dans la ligne de mire précise de nos objectifs d'orientation, basés sur notre carnet de commandes contractuel et notre pipeline commercial.

Energy Vault maintient les récompenses pour ses projets et nous sommes très heureux de continuer à nous associer à nos clients de classe mondiale pour décarboner le monde. La société reste axée sur la réalisation de son plan de croissance et se réjouit de pouvoir informer le marché de ses progrès continus.

À propos d’Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage d'énergie durable. L'offre complète de la société comprend des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage par batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel de système de gestion de l'énergie, inféodé à la technologie matérielle, et par la plateforme d'intégration de la société. Unique dans le secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques moyens, tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Grâce à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et à la possibilité d'intégrer des déchets permettant une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx ™ d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre mondiale pour ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.energyvault.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent l'opinion actuelle de la Société concernant, entre autres, les opérations et les performances financières de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant des résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, notamment des descriptions de notre business plan et de nos stratégies. Ces déclarations comprennent souvent des mots tels que « anticiper », « s'attendre à », « indiquer », « planifier », « penser que », « voir l'intention », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibles », « projections », « devrait », « pourrait », « serait », « pourra », « peut être », « sera » et d'autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations prospectives ou ces projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés au vu de notre expérience dans notre secteur, ainsi que sur notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les conditions du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prévisions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent d'importants risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats, du niveau d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, notamment les changements dans notre stratégie, nos plans d'expansion, nos opportunités clients, nos opérations futures, notre position financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos perspectives et nos plans ; la mise en œuvre, l'acceptation par le marché et la réussite de notre modèle commercial et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et les projections concernant nos activités, nos concurrents et l'industrie ; l'incidence des épidémies de santé, notamment la pandémie de COVID-19, sur nos activités et les mesures que nous pouvons prendre pour y répondre ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas empiéter sur les droits d'autrui ; les attentes concernant la période pendant laquelle nous rentrerons dans le cadre d'une société de croissance émergente selon la loi JOBS ; nos besoins futurs en capitaux et nos sources et utilisations de l'encaisse ; notre capacité à obtenir des financements pour nos activités et notre croissance future ; nos activités, nos plans d'expansion et nos opportunités, ainsi que d'autres facteurs importants traités dans la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, en tant que facteurs qui peuvent être mis à jour de temps à autre dans d'autres dépôts auprès de la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse suivante www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent régulièrement et notre direction ne peut pas prévoir tous les risques, ni évaluer l'impact de tous les facteurs sur notre activité ou savoir dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans ce communiqué de presse n'est valable qu'à la date de ce communiqué de presse et est expressément couverte dans son intégralité par les avertissements inclus dans ce communiqué de presse. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour publiquement ou à revoir toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent. Il est déconseillé d'accorder une confiance excessive à nos déclarations prospectives.

