EnergyPathways PLC - société d'énergie basée dans le West Sussex et axée sur le développement du projet gazier offshore Marram Field en mer d'Irlande - a signé un protocole d'accord avec MCS Subsea Solutions Ltd et Mermaid Subsea Services Ltd pour la fourniture de services d'ingénierie sous-marine et d'assistance au projet Marram, qu'elle détient à 100 %. Le projet Marram est un champ de gaz à cycle court et à faibles émissions, pour lequel EnergyPathways vise une première production en 2025. La société indique que ses nouveaux partenaires collaboreront à l'ingénierie d'avant-projet détaillé et déploieront "une technologie éprouvée qui peut réduire les coûts de développement et le cycle de livraison", notamment le système de raccordement mécanique à ajustement serré Zap-Lok. MCS et Mermaid prévoient en particulier d'accéder à des "solutions de navires adaptées" et d'utiliser leur position sur le marché "pour garantir des solutions de chaîne d'approvisionnement mondiale pour les articles à long délai de livraison".

Ben Clube, directeur général d'EnergyPathways, déclare : "La signature de ce protocole d'accord est une étape importante pour garantir que l'expertise sous-marine et les capacités de soutien au projet nécessaires sont en place pour réaliser le projet Marram en utilisant des solutions de livraison de projet rentables et rapides. Le projet Marram fournira au marché britannique une énergie abordable et fiable à faible taux d'émission, tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique et des rendements commerciaux à nos investisseurs".

Cours actuel de l'action : 2,90 pence, en baisse de 6,6 % mercredi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 16 %.

