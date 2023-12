Enerpac Tool Group Corp. est un fournisseur d'outils industriels, de services, de technologies et de solutions. La société exerce ses activités par l'intermédiaire du segment Industrial Tools & Service (IT&S). IT&S est un fournisseur mondial de produits et de services destinés à un large éventail de marchés finaux, notamment les infrastructures, la maintenance industrielle, la réparation et l'exploitation, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, les énergies alternatives et renouvelables, et les marchés de la construction civile. Ses principaux produits comprennent des outils de marque, des cylindres, des pompes, des clés hydrauliques et des solutions technologiques de levage lourd de haute technicité. Ses produits comprennent des outils hydrauliques et mécaniques à haute force (cylindres, pompes, valves, tendeurs de boulons, outils spécialisés et autres produits divers), qui sont conçus pour permettre aux utilisateurs d'appliquer une force et un mouvement contrôlés. Ces outils fonctionnent à une pression d'environ 5 000 à 12 000 livres par pouce carré. Ses outils et services de marque sont principalement commercialisés sous les marques Enerpac, Hydratight, Larzep et Simplex.

Secteur Machines et équipements industriels