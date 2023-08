Enerplus Corporation (Enerplus) est une société canadienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société se concentre sur le développement d'actifs pétroliers et gaziers nord-américains. Son portefeuille comprend des actifs de pétrole léger dans la région de Bakken (Dakota du Nord) et de schiste de gaz naturel Marcellus (nord-est de la Pennsylvanie). La société détient environ 238 500 acres nets dans le Dakota du Nord. Ses superficies sont principalement situées dans la réserve indienne de Fort Berthold, ainsi que dans les comtés de Williams et de Dunn. Enerplus détient une participation dans environ 33 000 acres nets dans la fenêtre de gaz sec du schiste de Marcellus dans le nord-est de la Pennsylvanie. Cette position non exploitée est située dans les comtés de Susquehanna, Bradford, Wyoming, Sullivan et Lycoming.