EnerSys est une société de solutions énergétiques basée aux États-Unis. La société fournit des solutions d'énergie stockée pour les applications industrielles. Elle fabrique et distribue des solutions de systèmes énergétiques, des batteries de traction, des batteries spécialisées, des chargeurs de batterie, des équipements électriques, des accessoires de batterie et des solutions de boîtiers pour équipements extérieurs à des clients du monde entier. Ses systèmes énergétiques, qui combinent les boîtiers, la conversion et la distribution d'énergie et le stockage d'énergie, sont utilisés dans les secteurs des télécommunications, de la large bande et des services publics, des alimentations sans interruption et dans de nombreuses applications nécessitant des solutions d'énergie stockée. Ses batteries et chargeurs de puissance motrice sont utilisés dans les chariots élévateurs électriques et autres véhicules industriels électriques. Ses batteries spécialisées sont utilisées dans les applications aérospatiales et de défense, les gros camions routiers, l'automobile, les applications médicales et les systèmes de sécurité. L'entreprise propose également à ses clients des services d'après-vente et d'assistance à la clientèle.

Secteur Equipements et composants électriques