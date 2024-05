ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée

Un ORC de forte puissance (2 à 3 MW typique) pour la valorisation de chaleur fatale est extrêmement compétitif, avec un LCOE 1 typique de 62 €/MWhe. Une Pompe à Chaleur produisant de la vapeur réduit les émissions de CO2 de l'usine par un facteur de dix en France et est 2 à 3 fois plus efficace qu'une chaudière électrique. Elle évite aussi les émissions de polluant liées à la combustion de la biomasse ou des CSR 2 . ENERTIME a mis au point ces technologies complexes sans recours aux soutiens à la décarbonation, inexistants avant 2021 et prévoit de construire 10 nouvelles machines en deux ans s'ajoutant aux 12 mises en service entre 2012 et 2023.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « Figurer dans le TOP 5 des Leaders de l'innovation en France est une grande fierté pour tous les employés d'ENERTIME passés et présents qui ont développés en quinze ans une technologie propriétaire et unique de turbomachines et machines thermodynamiques de forte puissance indispensables à la transition énergétique. Cette réussite est due non seulement aux équipes de la société, mais aussi à ses actionnaires qui l'ont soutenue, ainsi qu'à ses clients qui ont pris le risque de faire confiance à une jeune PME indépendante. »

