ENERTIME : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 2024

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée

Disclaimer

Enertime SA published this content on 25 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2024 16:08:20 UTC.