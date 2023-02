ENERTIME : S'ASSOCIE A DEMETER POUR ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DE SA FILILAE DE SERVICES ENERGETIQUES, ENERGIE CIRCULAIRE

Courbevoie, le 9 février 2023

ENERTIME, SPECIALISTE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE INDUSTRIELLE, S'ASSOCIE A DEMETER POUR ACCELERER

LE DEVELOPPEMENT DE SA FILIALE DE SERVICES ENERGETIQUES, ENERGIE CIRCULAIRE.

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), et DEMETER, acteur européen de l'investissement en capital risque, capital développement et infrastructure dans la transition énergétique et écologique, annoncent la signature d'un Protocole d'investissement entre ENERTIME et le CLIMATE INFRASTRUCTURE FUND (article 9 SFDR) géré par

DEMETER.

Ce financement en capital et quasi-capital, pour un engagement total de 21 millions €, a vocation à permettre le développement d'ENERGIE CIRCULAIRE, filiale de services énergétiques du groupe, et la construction de ses projets d'efficacité énergétique. Ces installations utilisent la technologie ORC (machines thermodynamiques à cycles organiques de Rankine) et à terme la technologie pompe à chaleur très haute température d'ENERTIME, en France et dans le reste de l'Europe.

Le premier projet qui devrait être financé grâce à cet accord est le système de récupération de chaleur fatale de 1 MW électrique pour VERALLIA, troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, dans son usine de Lagnieu dans l'Ain, avec le soutien de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, l'ADEME.

Le Protocole prévoit un partenariat entre les Parties, d'une première durée de 5 ans avec une priorité accordée par ENERTIME à DEMETER pour ajouter de nouvelles enveloppes de financement pour des nouveaux projets au-delà de la première enveloppe de 21 M€.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Cet accord constitue une étape majeure pour le développement de l'offre d'efficacité énergétique comme un service d'Enertime, portée par notre filiale Energie Circulaire. Cette offre permet à nos clients industriels des secteurs du verre, de la métallurgie, de la cimenterie ou d'autres industries à forte intensité énergétique de valoriser la chaleur fatale de leurs usines en électricité

travers un investissement qui sera financé par Energie Circulaire, grâce au fonds CIF. Une innovation majeure en matière d'efficacité énergétique industrielle qui aura un impact fort sur la décarbonation de l'industrie européenne puis mondiale. Nous sommes très heureux de cette alliance avec Demeter qui valide notre stratégie de développement accéléré sans diluer nos actionnaires »

Philippe Detours, Associé de DEMETER, déclare : » Le Climate Infrastructure Fund a vocation à investir dans des projets d'infrastructures d'efficacité énergétique. La technologie ORC développée et proposée par Enertime et sa filiale Energie Circulaire s'est imposée comme un choix évident pour Demeter. Notre partenariat va permettre d'accélérer le déploiement des ORC, permettant ainsi une diminution des déperditions de chaleur fatale des sites industriels en France et en Europe, et une réutilisation de la chaleur ainsi récupérée pour produire de l'électricité à un prix très compétitif, et qui

