ENERTIME : Rapport Financier annuel 2020

ENERTIME Société anonyme au capital de 778.773,80 euros Siège social : 10-13 rue Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères - 92400 Courbevoie 502 718 760 RCS Nanterre RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021 Chers Actionnaires, Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. ACTIVITE DE LA SOCIETE 1.1. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 2020 La Société enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires pour atteindre 2.534.208 euros contre 1.864.393 euros en 2019. Cette augmentation du chiffre d'affaires s'accompagne d'une dégradation du résultat d'exploitation à -2.237.619 euros contre -1.306.907 euros en 2019. Cette baisse des résultats est significativement liée à la pandémie du Covid-19 qui a eu pour conséquence : Un retard d'un an sur les affaires en cours et donc dans la reconnaissance de leur chiffre d'affaires ;

Un retard dans la prise de nouvelles commandes avec aucune nouvelle commande signée en 2020. La Société a concrétisé en 2020 une démarche de servicisation d'une partie de son offre en passant d'une logique de prestation de fourniture d'un équipement à une logique de prestation de services. La compétitivité ou l'intérêt de notre offre n'étant plus évaluée sur l'appréciation unique de nos produits ORC et PAC haute température mal connus mais dans le cadre de l'évaluation d'une qualité et compétitivité de service d'efficacité énergétique. Cette démarche a été accompagnée par un fort investissement dans le développement commercial de l'offre de service énergétique en particulier sur le marché français via sa structure nouvellement créée ENERGIE CIRCULAIRE. Cet investissement porte déjà ses fruits avec la sélection de l'entreprise par l'ADEME pour la réalisation d'un projet sur le site de la verrerie de VERALLIA à Lagnieu. D'autres projets sont en développement et pourraient être annoncés prochainement. 1

Le chiffre d'affaires 2020 est porté essentiellement par le produit d'un contrat de fourniture d'un ORC de 1,8 MW en Thaïlande et les contrats en France avec GRTgaz pour la fourniture d'une turbine de détente de gaz de 2,5 MW et avec GTT pour une installation pilote. Le contrat pour la fourniture d'un ORC de 1 MW au SYCTOM pour l'incinérateur de la ville de Saint-Ouen a également contribué mais plus faiblement. La mise en service des projets BGE et TENORE a été décalée à 2021 et le Projet de Saint-Ouen à 2022. Par ailleurs, les éléments suivants sont à signaler : La Société a renégocié avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd, de nouvelles conditions de financement. Le solde du financement potentiel qui n'avait pas été utilisé de la ligne d'ODIRNANE négociée en juin 2019 (0,6 M€) est annulé, et un nouveau financement d'un montant nominal de 2 M€ est mis en place sous forme d'émission de nouvelles ODIRNANE qui ont été libérées en une seule fois le 30 juin 2020. Contrairement aux opérations précédentes mises en place avec YA II PN, Ltd, aucun BSA n'est attaché à ces nouvelles obligations et donc aucune dilution ne sera générée par l'exercice de tels instruments.

La Société a créé une filiale ENERGIE CIRCULAIRE à Lille en mai 2020. Cette société a pour activité de développer, financer et exploiter des systèmes ORC et pompes à chaleur haute température dans l'industrie. Cette société a déposé 4 dossiers à l'appel à projet AAP IndusEE de l'ADEME en octobre 2020 et devrait déposer plusieurs dossiers à la seconde et troisième session de cet appel à projet clos respectivement le 17 mai et 14 octobre 2021.

Dans le but de garantir auprès de l'ADEME sa capacité à financer les projets ORC de sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE qui seraient retenus, la Société a mis en œuvre une ligne de financement de 10 M€ avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd. Après le premier tirage d'1 M€ réalisé à fin janvier 2021, le solde pourra être tirée sur décision de la Société afin d'investir en 2021 et 2022, soit en direct, soit via ENERGIE CIRCULAIRE, dans les projets qui vont constituer les premières lignes d'un portefeuille générant des revenus récurrents tout en accélérant l'activité industrielle de la Société. La Société étudie par ailleurs la mise en place de solutions ouvertes à tous ses actionnaires afin de limiter l'utilisation de financement trop dilutif.

Dans le but d'amortir les effets de la pandémie du Covid-19, la Société a demandé à bénéficier d'un prêt PGE à hauteur de 300.000 € et a décalé à début 2021, une partie des paiements des charges sociales dues en 2020 1.2. Risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée 1.2.1. Risque lié au marché Marché de l'efficacité énergétique Le marché de l'efficacité énergétique industrielle s'améliore depuis 2019 avec la remonté du prix de l'électricité en même temps que la remontée du prix du pétrole. En France, l'augmentation significative de la valeur des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) s'est confirmée. La mise en vigueur de la loi Pacte en septembre 2019 a ouvert la possibilité de financer des installations ORC dans les usines françaises soumises au régime EU-ETS grâce à ces CEE et à la vente d'électricité ou d'air comprimé, autoconsommée par l'usine. Le Comité Stratégique de Filière des Nouvelles Energies de la Transition Energétique auquel la Société participe a permis de mettre en avant la Société et la technologie ORC. L'augmentation très significative du prix des quotas carbone en Europe qui était le 31 mars 2021 de 42.55€/Tn (EUA Dec21) soit + 18% d'augmentation depuis le début de l'année qui fait suite à +37% en 2

2020, va impacter directement le prix de marché de l'électricité. Ainsi, le coût de production des centrales au charbon en Europe va augmenter de 42.55 € par MWh produit, à comparer avec un prix de marché actuel d'environ 45 €/MWh. Cette augmentation va fortement inciter les industriels à économiser cette électricité. Le Plan Relance mis en place par le gouvernement français en septembre 2020 qui inclus en particulier l'appel à projet d'efficacité énergétique industrielle IndusEE de l'ADEME a été l'occasion pour la Société de concrétiser l'offre de sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE pour des projets d'installation ORC dans des usines en France. Quatre projets ont été déposés à la première session de l'appel à projet, dont un a été sélectionné et deux autres sont en discussion à fin mars 2021. Ils pourraient se concrétiser sous la forme de trois projets ORC à réaliser. La Société souhaite déposer deux à trois projets à la seconde session de l'Appel à Projets de l'ADEME La Société n'exclut pas également de se voir confier, en tant que fournisseur d'équipements, la réalisation d'un ou deux projets ORC sélectionnés dans le cadre de l'Appel à Projets mais dont sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE n'aurait pas été le porteur. L'objectif à cinq ans de la Société est de devenir le leader mondial sur le marché des ORC dans les applications d'efficacité énergétique industrielle. A l'export, le marché de l'efficacité énergétique industrielle est en croissance en Europe. Cependant, hors de la France et de l'Italie, les pays de l'Union Européenne n'appliquent pas les directives européennes d'incitation aux économies d'énergie par la mise en place de mécanismes du type CEE ou équivalent pourtant imposés à tous les pays européens. La Grande-Bretagne a par ailleurs, mis en place des aides dont pourraient bénéficier la Société. En Asie, la pandémie du Covid-19 a freiné le développement des ventes mais la Société est confiante sur le potentiel du marché, en particulier à partir de sa base en Thaïlande. Le marché chinois est pour l'instant beaucoup moins actif qu'avant la pandémie du Covid-19. Sur le marché des pompes à chaleur en valorisation de chaleur basse température, la Société concentre ses efforts sur les projets de pompes à chaleur dans des applications industrielles sur le marché français et en particulier dans l'agro-alimentaire en s'appuyant sur les appels à projet de l'ADEME. Marché de la géothermie Dans le domaine de la géothermie, la mise en vigueur du contrat FASEP au Mexique a été retardé du fait de la pandémie du Covid-19 mais entrera en vigueur au premier semestre 2021. Ce projet permettra la Société d'acquérir des compétences dans la valorisation des saumures (brines) de centrales géothermiques existantes tout en s'établissant sur le marché mexicain avec des perspectives intéressantes de commandes d'ORC sur les centrales de CFE au Mexique. La Société est par ailleurs active dans le domaine de la géothermie en Turquie et au Kenya La Société réfléchit à faire évoluer son modèle d'activité dans la géothermie sur un modèle similaire à celui de l'efficacité énergétique en suscitant la création d'un développeur et exploitant de centrale de production d'électricité géothermique avec lequel la Société collaborerait étroitement. 1.2.2. Risques liés aux projet développés sur un modèle ESCO tiers-financé La Société attire l'attention des investisseurs sur le fait que les projets développés par ENERGIE CIRCULAIRE ne se concrétiserons pas nécessairement en commande si ENERGIE CIRCULAIRE n'arrivait pas à se mettre d'accord avec l'industriel client et ou si la Société ne trouvait pas les financements nécessaires au projet. 3

1.2.3. Risques liés à la pandémie du Covid-19 La pandémie liée au Covid-19 a impacté la capacité de la Société à délivrer ses obligations contractuelles. Le retard pris dans la facturation des projets combiné à un retard dans la prise de nouvelles commandes a eu des conséquences négatives sur les résultats de l'entreprise à court terme. En revanche, le regain d'intérêt pour le développement d'une industrie nationale combiné à une volonté d'accélérer la transition énergétique auront un impact positif à moyen terme. 1.2.4. Risque lié à la liquidité L'évolution du modèle de la Société vers une activité de prestataire de services énergétique est consommatrice de capital si la Société investit en propre dans cette activité. L'hypothèse actuelle est de mobiliser des investisseurs tiers dans les projets d'investissement supérieur à 2 M€ et obtenir des contrats de leasing pour financer les plus petites opérations. 1.2.5. Risque lié à l'activité de société de service énergétique La nouvelle activité d'efficacité énergétique comme un service comporte des risques et des incertitudes. Un des risques principaux lié à cette activité d'ESCO est le risque industriel de fermeture et/ou réduction de la production de l'usine dans laquelle ENERGIE CIRCULAIRE installe les machines de la Société qui vont opérer pendant 15 ans. Plus les installations sont de forte taille, plus leur réemploi sur un autre site industriel est difficile à organiser. Dans le but de gérer ce risque industriel, la Société développe des compétences afin d'évaluer ces risques sur un certain nombre de critères liés au pays, au site et au type d'activité. 1.3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 2020 Depuis le 31 décembre 2020, date de la clôture de l'exercice, la survenance des événements importants suivants est à signaler : La sélection par l'ADEME dans le cadre de l'Appel à Projet IndusEE du projet de l'installation d'un ORC sur le site de la verrerie VERALLIA à Lagnieu ;

La mise en vigueur de la ligne de 10 M€ d'ODIRNANE et le tirage d'1M€ le 28 janvier 2021 ;

La troisième vague de la pandémie liée au Covid-19 au premier trimestre 2021 et le ralentissement de l'activité mondiale liée à cette pandémie. Ce dernier évènement aura un impact sur l'activité de la Société. Cet impact n'est pas encore possible à évaluer mais devrait rester faible. 1.4. Activités en matière de recherche et de développement Au cours de l'exercice écoulé, la Société a engagé des dépenses de recherche et de développement à hauteur de 377.000 euros, dont 317.000 euros ont été immobilisées. Les travaux de R&D ont porté essentiellement sur la mise au point d'ORC haute température aux alcanes (Projet ALCANORC), la conception de turbine de détente de gaz (Projet EXPANGAZ), le développement de pompes à chaleur avec compresseur bi-étagé (Projet COMPACHT) et la conception de turbines hermétiques (Projet TURBINES HERMETIQUES) La Société a par ailleurs remis un dossier à l'appel à projet H2020 de l'Union Européenne Réf. H2020- LC-SC3-CC-9-2020 : INDUSTRIAL (WASTE) HEAT-TO-POWER CONVERSION clos le 1er 4

