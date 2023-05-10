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    ALENE   FR0011915339

ENERTIME

(ALENE)
  Rapport
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1.085 EUR   -4.82%
18:41Enertime : Document AMF CP. 2023DD899362
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Enertime : Document AMF CP. 2023DD899362

10/05/2023 | 18:41
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2023DD899362

10 mai 2023

FR0011915339 - DD156525

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gilles David, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ENERTIME

LEI : 969500XQ6BR5QU4V0Y82

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.0900 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.0900 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Enertime SA published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 16:40:29 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 -3,10 M -3,40 M -
Dette nette 2022 1,40 M 1,53 M -
PER 2022 -3,17x
Rendement 2022 -
Capitalisation 9,44 M 10,3 M -
VE / CA 2022 5,42x
VE / CA 2023 1,57x
Nbr Employés 54
Flottant 88,7%
Graphique ENERTIME
Durée : Période :
Enertime : Graphique analyse technique Enertime | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ENERTIME
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 1,14 €
Objectif de cours Moyen 2,60 €
Ecart / Objectif Moyen 128%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Gilles David Chairman & Chief Executive Officer
Claudia Gauduin Chief Financial Officer
Stephane Vouyovitch Director-Operations
Sophie Dugue Director-Human Resources & Administration
Isabelle Lange Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ENERTIME-13.64%10
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GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD.-18.60%4 682
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