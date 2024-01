Enertime est spécialisé dans la conception, le développement et la mise en oeuvre de machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et de Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité, et les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température. Enertime est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC, C'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).