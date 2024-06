ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce avoir signé un accord de représentation exclusif avec la société de trading taiwanaise Tai-Fung Group. Cet accord fait suite à des accords similaires conclus avec des agents ou des partenaires industriels, en Inde, en Chine et en Corée.

Tai-Fung Group est une société de commerce basée à Taipei créée en 1949 qui emploie 110 personnes dont 80 personnes à Taiwan et génère 300 MUSD$ de contrats par an. La société est particulièrement active dans le domaine de l'énergie et représente des clients industriels majeurs dans le pays.

L'île de Taiwan possède des ressources potentielles géothermiques importantes mais très peu exploitées à ce jour et adaptées à la technologie des ORC. Le pays dispose par ailleurs d'industries lourdes (ciment, verre, acier, pétrochimie) qui sont des cibles pour la récupération de chaleur en électricité avec des ORC et des industriels du papier, de la chimie ou de l'agro-industrie adaptés à l'offre Pompe à Chaleur haute T° de la société. Les groupes industriels taiwanais sont par ailleurs présents à l'international avec des usines couvertes par l'accord avec Tai-Fung Group.

ENERTIME est également active aux Philippines et en Thaïlande, deux pays à fort potentiel de développement. Aux Philippines la société a identifié une forte accélération du marché de la géothermie électrique sur lequel Enertime se positionne avec la technologie ORC ainsi qu'un niveau de prix de l'électricité qui favorise l'efficacité énergétique électrique. En Thaïlande, ou Enertime possède une référence pour un système ORC de 1,8 MW dans une verrerie de verre plat mis en œuvre avec un partenaire local sur un modèle tiers-financé sans subventions, la société s'appuie sur ce partenaire local pour proposer des systèmes ORC clés en main.

En Chine, ou la société possède une référence majeure en Chine avec un ORC de 3 MW dans une aciérie chinoise, la société discute avec des grands groupes industriels chinois pour des collaborations et d'éventuelles ventes de nouvelles licences de fabrication.

En Corée et en Inde ENERTIME a signé deux accords de partenariat, l'un avec un industriel coréen et l'autre un industriel indien de l'énergie, pour intégrer ses turbines fabriquées en France dans des systèmes ORC conçus et fabriqués localement. Plusieurs contrats sont en discussion avec un objectif de commande en 2024.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « La signature d'un accord avec Tai-Fung Group est une reconnaissance de la pertinence de l'offre Enertime en Asie et de manière plus générale à l'international. Nos technologies ORC et Pompes à Chaleur HT ont retenu l'attention de Tai-Fung Group qui est un acteur historique majeur à Taïwan et travaille sur le marché taiwanais et chinois avec les plus grands noms de l'industrie mondiale de l'énergie. Enertime reprend ainsi le flambeau de l'industrie française de l'électromécanique dans un contexte international ou l'efficacité énergétique et la production d'énergie décentralisée non intermittente et sans émission de CO2 sont des enjeux non seulement environnementaux mais également stratégiques. »

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée d'« entreprise innovante » par BPIFrance et figure dans le prestigieux classement « Les Leaders de l'Innovation » du journal « Les Echos », classée 5ème sur 200 entreprises françaises et 1ère dans le secteur de l'énergie. ENERGIE CIRCULAIRE, la filiale ESCO d'ENERTIME, propose la technologie de l'entreprise en tant que service. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com

Carole COULOMB-Affaires Corporates

Tél. 01 75 43 15 40

carole.coulomb (at) enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJ2fk5htlmrGyZ1ulJeWmpVnbWlplJKaamrHnGVoZpeabnFlm5qVaZrJZnFnl2Zu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86218-24_06_11_cp-enertime-annonce-la-signature-dun-accord-de-representation-pour-lile-de-taiwan-et-fait-le-point-sur-son-devellopement-commercial-en-asie.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews