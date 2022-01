ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, fait le point sur l'avancement de la société.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ EUROPÉEN

L'augmentation très importante du prix de l'électricité sur le marché spot européen se poursuit en 2022 avec des prix rarement en-dessous de 200 €/MWh (https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche# ). Ce prix de marché conditionne à terme une partie importante des contrats d'achat d'électricité en Europe. Le retard pris dans la mise en service de nouvelles capacités de production électrique de base combinée à une électrification des procédés industriels et de la mobilité ne peut qu'accélérer le risque de pénurie d'électricité. Cette augmentation et ce risque de pénurie confortent la stratégie d'ENERTIME d'offrir des solutions d'efficacité énergétique électrique de forte puissance.

Dans ce contexte, ENERTIME participe actuellement à de nombreux appels d'offres relatifs à la mise en place de systèmes ORC (« Organic Rankine Cycle ») afin de réduire la consommation d'électricité d'industriels européens.

POINT SUR LES PROJETS EN COURS

En France

ENERTIME a été sélectionnée par l'ADEME pour 3 projets d'investissement dans des systèmes ORC, portés par sa filiale ÉNERGIE CIRCULAIRE : Énergie Grande-Synthe pour FerroGlobe (Nord), Énergie Lagnieu (Ain) pour Verallia et Énergie Fouquières pour Recytech (Pas-de-Calais). Le contrat de subvention du projet FerroGlobe a été signé avec l'ADEME, celui relatif au projet Verallia a été validé par l'ADEME et est en cours de signature et les échanges sur le contrat du projet Recytech vont démarrer prochainement.

Un quatrième projet a été déposé en octobre 2021 pour un financement ADEME dans le cadre des appels à projets efficacité énergétique/décarbonation du plan France Relance et la Société se prépare à participer aux nouveaux mécanismes de soutien à l'efficacité énergétique en France. L'objectif est de signer au moins deux contrats de type Corporate PPA (power purchase agreements, des contrats de vente d'électricité à des entreprises) avec des clients industriels au cours du premier semestre 2022 et au moins deux autres entre le deuxième semestre 2022 et 2023. Ces 4 contrats représentent un montant de commandes potentielles pour ENERTIME de l'ordre de 25 M€.

En Europe

ENERTIME a répondu ou est en cours de réponse à des appels d'offres relatifs à la fourniture d'ORC sur des projets de valorisation de chaleur fatale « clés en main », en Pologne, Roumanie, Grèce, Allemagne, Italie et Espagne. Ces différents projets concernent essentiellement des installations sur des verreries et des cimenteries, dont une partie est développée sur un modèle ESCO (Energy Service Company).

En Turquie

ENERTIME a remis ou est sur le point de remettre plusieurs offres de systèmes ORC de forte puissance pour des projets clés en main en récupération de chaleur fatale en partenariat avec une société chinoise qui est chargée de l'installation « clés en main ». La Société est confiante sur sa capacité à signer des contrats de fournitures d'équipements en 2022 avec ce partenaire chinois.

En Amérique du Nord

Le contrat d'étude FASEP (Fonds d'études et d'aide au secteur privé) avec CFE, l'électricien national mexicain, avance conformément au planning et permet d'identifier plusieurs projets de taille significative. La Société travaille par ailleurs avec des clients industriels mexicains sur l'équipement d'usines. Aux États-Unis, du fait de l'Investment Tax Credit de 26% dont bénéficient les projets de valorisation de chaleur fatale dans le pays depuis fin 2020, la Société s'intéresse à ce marché.

En Asie

La pandémie de la Covid-19 continue à impacter l'Asie dans son ensemble et à ralentir les efforts commerciaux de la Société dans cette zone. ENERTIME se concentre actuellement sur la Thaïlande, la Chine et l'Inde. La Société explore également de nouvelles opportunités en Asie centrale.

INNOVATION

Projets européens

La Société s'inscrit dans une démarche volontaire d'amélioration de son offre technique ORC et Pompes à Chaleur industrielles au-dessus de 100°C et de promotion de ses solutions innovantes à l'échelle européenne. Pour financer ces développements et promouvoir la Société et son offre ESCO, ENERTIME a déposé deux dossiers de demande de subvention européenne en consortium avec des entreprises et laboratoires européens dans le cadre du programme Horizon Europe, programme très compétitif mais très bien doté. Ces deux projets, DECAGONE pour les ORC et PUSH2HEAT pour les Pompes à Chaleur haute température, ont été retenus par la Commission Européenne (voir communiqué du 19 janvier 2022) et feront l'objet de subventions à hauteur de 8,5 M€ payés sur quatre ans avec un premier acompte de l'ordre de 25% à la signature de l'accord de financement prévu au plus tard en septembre 2022.

Stockage d'électricité

La Société est actuellement en discussion pour prendre une participation minoritaire dans la société STOLECT afin d'être référencé comme le fournisseur privilégié des turbines et compresseurs nécessaires aux installations de STOLECT. Cet investissement serait associé à une commande d'ingénierie de définition des turbomachines du premier projet STOLECT prévu à Rennes dont le financement est en partie sécurisé

au travers d'une subvention européenne dans le cadre du programme FEDER. La société STOLECT prévoit une seconde levée de fonds fin 2022/début 2023 pour boucler le financement de ce premier projet. ENERTIME n'a pas vocation à participer à cette seconde opération.

Hydrogène

La Société a lancé le développement d'un compresseur à hydrogène à très haute pression (voir communiqué du 29 novembre 2021), destiné au marché du stockage d'énergie et de la mobilité. A ce titre, ENERTIME a obtenu un financement de la Région Île-de-France et de BPI France dans le cadre du programme Innov'up qui lui permet de valider la preuve de concept avec l'objectif de réaliser un pilote industriel à partir de 2023.

POINT SUR LES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS 2021

La Société a actuellement en exploitation 6 machines ORC pour 9 MW installés, 2 machines ORC pour 2,9 MW en mise en service/montage et une turbine de détente de gaz de 2,5 MW en début de mise en service. Le chiffre d'affaires récurrent lié à la maintenance et au service après-vente de ces machines devrait représenter environ 200 000 € sur l'exercice 2022. Les effets de la crise sanitaire Covid-19 ont perduré sur le second semestre 2021, ainsi les résultats du second semestre 2021 devraient être proches de ceux publiés au premier semestre 2021. Néanmoins au regard des projets en cours de développement, notamment via la filiale Energie Circulaire, ENERTIME reste confiant sur sa capacité à enregistrer une hausse significative de son chiffre d'affaires au cours des prochaines années qui devrait permettre d'atteindre une performance opérationnelle à l'équilibre en 2023.

FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET DE SA FILIALE ENERGIE CIRCULAIRE

La Société a mandaté la société de conseil Echosys Advisory pour l'accompagner dans le montage des financements nécessaires aux projets ORC portés par sa filiale Energie Circulaire en France et à l'international. Les financements visés pourraient représenter un montant global de 25 M€ et pourraient être réalisés en capital ou endettement court et long terme.

Par ailleurs, afin d'accompagner la croissance attendue, ENERTIME envisage le renforcement de ses fonds propres au travers une augmentation de capital de quelques millions d'euros dans les prochains mois.



