ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) annonce avoir mis à disposition du public son rapport financier annuel au 31 décembre 2023.

Les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 17 mai 2024 et les Commissaires aux Comptes ont rendu leur rapport en date du 29 mai 2024 intégrant l'observation suivante : « Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Principe de continuité de l'exploitation » de l'annexe des comptes annuels qui mentionne les hypothèses sous-tendant l'application du principe de continuité d'exploitation ».

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Documents Financiers » sur le site internet d'ENERTIME www.enertime.com, onglet Investisseurs.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com

Carole COULOMB-Affaires Corporates

Tél. 01 75 43 15 40

carole.coulomb(at) enertime.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86068-23_05_31_cp-enertime-mad-raf-2023.pdf

