Enertime : RÉSULTATS ANNUELS 2021

Stabilisation des résultats malgré la pandémie de Covid-19 tout en préservant les investissements de croissance liés à son offre de service énergétique portée par la filiale ENERGIE CIRCULAIRE

Structure financière renforcée par la mise en œuvre de différentes lignes de financement

Déploiement de la stratégie ENERGIE CIRCULAIRE avec trois projets ORC en France retenus aux Appels à Projets de l'ADEME pour mise en vigueur en 2022

Double succès aux appels à projets HORIZON EUROPE pour plus de 8,5 M€ de subventions

Reprise du déploiement commercial à l'international en Chine, Thaïlande et Turquie pour 2022

Projet de financement des projets d'ENERGIE CIRCULAIRE et de son activité de services

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses résultats financiers pour l'année 2021. Le Conseil d'administration, réuni le 27 avril 2022, a arrêté les comptes pour l'exercice 2021. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport financier 2021 sera publié au plus tard le 29 avril prochain.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « L a pandémie mondiale de la Covid-19 continue à impacter les résultats de la société du fait des retards pris dans la prise de nouvelles commandes. Néanmoins, ENERTIME poursuit sa transition vers une offre de services génératrice de croissance rentable à moyen terme. Trois des cinq projets déposés aux appels à projets de l'ADEME dans le cadre des programmes IndusDecarb et IndusEE ont été retenus pour des subventions et sont en cours de développement. Par ailleurs la pertinence de notre offre a été validée début 2022 avec la sélection d'ENERTIME pour deux projets de R&D subventionnés dans le cadre du programme Horizon Europe à hauteur de 8,5 M€ pour la société. »



Une activité en retrait dans un environnement marqué par les contraintes de la crise sanitaire

Sur l'exercice 2021, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 2,2 M€[1], en retrait limité de 14,2% par rapport à 2020, subissant les restrictions liées à la pandémie. L'activité 2021 est essentiellement portée par :

Le contrat avec GRTgaz pour la fourniture d'une turbine de détente de gaz de 2,5 MW en France,

Une installation pilote pour GTT,

Le contrat de fourniture d'un ORC de 1 MW au SYCTOM pour l'incinérateur de la ville de Saint-Ouen,

Le contrat d'étude FASEP pour équiper en ORC les centrales géothermiques de la CFE au Mexique.



Stabilisation des résultats malgré la crise sanitaire et les investissements liés au développement de l'offre de services d'efficacité énergétique en France

Au cours de l'exercice, ENERTIME a poursuivi ses investissements dédiés au déploiement de l'offre de services de sa filiale Energie Circulaire qui portent déjà leurs fruits. En effet, la Société a été sélectionnée par l'ADEME pour la réalisation de trois projets : la verrerie de Verallia à Lagnieu, le four à arc de Ferroglobe à Grande-Synthe et le four de recyclage de zinc de Recytech à Fouquières-lez-Lens.

Ainsi, ENERTIME enregistre une hausse de ses charges d'exploitation intégrant une augmentation des frais de personnel de 316 K€ et une hausse des frais généraux de 200 K€, partiellement compensées par une baisse des achats de marchandises dans un contexte de ralentissement de l'activité. Ainsi, sur l'exercice 2021, la Société affiche une perte d'exploitation de 2,3 M€, contre une perte de 2,2 M€ un an auparavant. Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net au 31 décembre 2021 à -2,2 M€ est quasi stable par rapport à 2020.



Activités en matière de Recherche et de Développement

Au cours de l'exercice écoulé, ENERTIME a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 571 K€, dont 516 K€ ont été immobilisées.

Les travaux de R&D ont essentiellement porté sur la mise au point d'ORC haute température aux alcanes (Projet ALCANORC), la conception de turbines de détente de gaz (Projet EXPANGAZ), le développement de Pompes à Chaleur avec compresseur bi-étagé (Projet COMPACHT) et la conception de turbines hermétiques (Projet TURBINES HERMETIQUES).

Ces travaux ont conduit la Société à déposer une demande de brevet à l'INPI publiée début août 2021.



Une structure financière renforcée

À fin décembre 2021, ENERTIME dispose de 2,2 M€[2] de fonds propres et quasi-fonds propres.

Au cours de l'exercice, dans le but de garantir auprès de l'ADEME sa capacité à financer les projets ORC de sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE, la structure financière a été renforcée par :

L'obtention d'un nouveau prêt PGE « soutien à l'innovation » auprès de Bpifrance pour un montant de 0,5 M€ ;

La mise en place d'une ligne d'ODIRNANE de 10 M€ sans BSA associé avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd. Après un premier tirage fin janvier 2021 de1 M€, le solde n'a pour l'instant pas été utilisé.

Par ailleurs, post-clôture, ENERTIME a mis en place une ligne de 2 M€ d'obligations convertibles remboursables en 24 mois dont 1 M€ a été appelé et 1 M€ restant à appeler dans les douze prochains mois. Concomitamment, un avenant au contrat de financement en ODIRNANE a été signé afin (i) de réduire le montant maximum total de financement dudit contrat de 10 M€ à 6 M€ (soit un solde de financement disponible de 5 M€) et (ii) de réduire de 5 M€ à 2 M€ l'encours maximum potentiel en nominal des ODIRNANE.

ENERTIME dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois.

La Société étudie par ailleurs la mise en place de solutions de financement ouvertes à tous ses actionnaires afin de limiter l'utilisation de financements dilutifs.



Perspectives : un portefeuille important de projets en France qui doit se concrétiser en commandes en 2022

La valeur de la taxe carbone qui s'établit aux alentours de 90 €/tonne en Europe, combinée à une faible disponibilité des centrales nucléaires françaises et aux conséquences du conflit russo-ukrainien, impactent très fortement le marché européen de l'énergie et en particulier :

Le prix spot de l'électricité sur le réseau européen qui dépasse, pratiquement en permanence, le seuil de 150 €/MWh ;

Le prix du gaz naturel qui devrait rester élevé en Europe à la suite de la volonté européenne de s'affranchir du gaz en provenance de Russie.

L'ensemble de ces éléments associé au Plan de Relance Verte permettent à ENERTIME de rester confiant dans le développement du marché des ORC, des Pompes à Chaleur et des turbines de détente de gaz à l'échelle française dans un premier temps puis à l'échelle mondiale.

ENERTIME démarre ainsi l'exercice 2022 avec trois projets ORC en développement en France, tous les trois officiellement subventionnés par l'ADEME et un projet ORC en République Tchèque dans le cadre du projet DECAGONE. En parallèle, un nouveau projet a été déposé à la troisième session de l'appel à projets de l'ADEME.

La Société est, par ailleurs, consultée en tant que fournisseur sur des projets ORC en France retenus à l'appel à projets de l'ADEME mais financés par des tiers.

Enfin, la Société se positionne sur le marché de l'efficacité énergétique en Turquie, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

En Asie, ENERTIME s'appuie sur son partenariat en Thaïlande pour son déploiement et, en Chine avec un partenaire installé à Shanghai.

Au regard des projets en cours de développement, notamment via la filiale Energie Circulaire, ENERTIME reste confiant sur sa capacité à enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au cours des prochaines années qui devrait permettre d'atteindre une performance opérationnelle à l'équilibre en 2023.



Financement d'ENERGIE CIRCULAIRE et de son activité de service

Après une large consultation de fonds d'investissement, d'infrastructures et de banques menée avec l'aide de la société Echosys Advisory, ENERTIME a reçu plusieurs offres d'intention pour un financement en capital et en dette d'ENERGIE CIRCULAIRE et des sociétés de projet (SPV) créées pour les projets déjà retenus aux appels à projets de l'ADEME. Cette opération permettrait à ENERTIME de financer ses besoins en capitaux des projets, tout en restant largement majoritaire dans ENERGIE CIRCULAIRE et dans les sociétés de projet. L'objectif est de mettre en place ces financements au cours de l'été 2022.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président Directeur Général

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com

ANNEXE

RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 2021

Compte de résultat (audité)

En € - normes françaises 2021 2020 Chiffre d'affaires 2 174 912 2 534 208 Autres produits d'exploitation 1 044 971 660 810 Charges d'exploitation (5 497 906) (5 432 637) Résultat d'exploitation (2 278 023) (2 237 619) Résultat financier (39 008) (27 660) Résultat exceptionnel (106 315) (77 323) Produit d'impôt 242 824 134 208 Résultat net (2 180 522) (2 208 394)



Bilan (audité)

En €- normes françaises 2021 2020 Actifs immobilisés 3 203 880 2 419 047 Stocks & Clients 2 228 437 2 867 198 Autres actifs 93 344 223 882 Trésorerie & Valeurs mobilières 272 591 1 326 945 TOTAL ACTIF 5 798 251 6 837 072

En €- normes françaises 2021 2020 Capitaux propres & Autres fonds propres 2 156 020 2 809 043 Fournisseurs 776 383 970 543 Autres passifs 1 112 959 1 693 465 Emprunts & Dettes financières 1 752 890 1 364 021 TOTAL PASSIF 5 798 251 6 837 072

[1] Intégrant 341 K€ refacturé à la filiale ENERGIE CIRCULAIRE non consolidée

[2] Incluant 693 K€ d'avances remboursables

