Enertime : RÉSULTATS ANNUELS 2022 PROVISOIRES

Un chiffre d'affaires 2022 en retrait de 7,9% mais une reprise d'activité constatée sur le 2 ème semestre en croissance de 20,5%

Des résultats qui reflètent les derniers effets de la crise sanitaire et de forts investissements d'avenir

Un renforcement des fonds propres grâce à la subvention européenne des projets DECAGONE et PUSH2HEAT

Une excellente dynamique commerciale matérialisée par un carnet de commandes [1] record de 9 M€

Des perspectives très favorables sur le marché mondial de la décarbonation industrielle, avec une progression soutenue du pipeline commercial [2] représentant 60 M€

Une ambition de croissance forte en 2023 pour atteindre une performance opérationnelle proche de l'équilibre en 2024

Post-clôture, signature d'un protocole d'investissement de 21 M€ avec DEMETER pour accélérer l'offre d'ENERGIE CIRCULAIRE, avec un premier projet financé, Verallia

ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses résultats annuels 2022 provisoires. Les états financiers préliminaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration du 20 mars 2023. Les procédures d'audit sont en cours. Les comptes définitifs du Groupe seront formellement arrêtés par le Conseil d'administration au plus tard le 28 avril 2023.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « Parce qu'il y a urgence désormais à passer à l'action pour accélérer la décarbonation industrielle, ENERTIME sort renforcée de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine, proposant aux industriels des systèmes complets de récupération de chaleur fatale. La mise en place d'une taxe carbone européenne combinée à une forte volonté d'amélioration du bilan carbone industriel accélère le développement de l'entreprise portée par son offre de solutions, clés en main, d'efficacité énergétique et de production d'électricité décentralisée. Fort d'un carnet de commandes de 9 M€ et d'un pipeline commercial de 60 M€, nous entrons dans un nouveau cycle de croissance. »



Résultats 2022 encore impactés par les derniers effets de la crise sanitaire

Le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2022 s'établit à 2,0 M€[3], en retrait de 7,9 % par rapport à 2021, reflétant les derniers effets de la crise sanitaire. Bénéficiant de l'accélération des prises de commandes, le chiffre d'affaires du 2ème semestre ressort en croissance de 20,5% à 0,9 M€ contre 0,8 M€ sur la même période en 2021.

Sur l'ensemble de l'exercice, ENERTIME a :

mis en service le projet ORC de 1,8 MW dans la verrerie de Bangkok Glass en Thaïlande,

réceptionné en atelier la turbine de 1,2 MW du SYCTOM pour le projet d'incinérateur de Saint-Ouen,

finalisé l'installation de la turbine du projet TENORE sur le site de Villiers-le-Bel,

réalisé les études en amont des projets ORC retenus aux appels à projets de l'ADEME,

lancé des nouveaux projets ORC à l'export (Afrique du Sud, Bulgarie et Chine).

Afin d'accompagner la réalisation du carnet de commandes (Chine, Bulgarie, Afrique du Sud) et le déploiement de l'offre de services de la filiale Energie Circulaire, ENERTIME a accéléré ses actions de recrutement. Avec 54 collaborateurs (incluant 6 prestataires externes) fin 2022, les effectifs ont augmenté de 45%. Dans un marché du recrutement tendu, l'arrivée de nouveaux talents illustre l'attractivité de la société. Ainsi, ENERTIME enregistre une hausse de ses charges d'exploitation de 1,2 M€ incluant, entre autres, des charges de personnel en augmentation de +0,4 M€.

Le résultat d'exploitation estimé de l'exercice 2022 s'établit à -4,1 M€, contre -2,3 M€ un an auparavant et intègre une forte hausse des dotations aux amortissements et provisions liée au début d'amortissement de la R&D des machines haute température (0,9 M€ en 2022 contre 0,2 M€ en 2021). Après comptabilisation des charges financières, des produits exceptionnels et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net 2022 estimé ressort à -4,0 M€ contre -2,2 M€ en 2021.



Activités en matière de Recherche et de Développement

Au cours de l'exercice écoulé, ENERTIME a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 474 K€, dont 433 K€ ont été immobilisées.

L'activité de R&D a essentiellement porté sur les projets initiés en 2020 et 2021 (ORC haute température, turbine de détente de gaz, turbomachines de détente et de compression d'air à haute température, compression de l'hydrogène) et dans une moindre mesure aux projets européens DECAGONE et PUSH2HEAT.

La société a poursuivi sa stratégie de concourir aux appels à projet innovation de l'Union Européenne et est confiant sur sa capacité à être attributaire de nouveaux projets en 2023.



Une structure financière renforcée

A fin décembre 2022, ENERTIME dispose de 2,4 M€[4] de fonds propres et quasi-fond propres.

La société a mis en place en mars 2022, une ligne d'un montant de 2 M€ d'obligations convertibles en actions à prix fixe de 2,28 € pour la première tranche de 1 M€ et 1,88 € pour la seconde tranche de 1 M€ et remboursables mensuellement en numéraire, en remplacement partiel de la ligne d'ODIRNANES mise en place avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd en décembre 2020. Dans le même temps, ENERTIME a signé un avenant au contrat de financement en ORDINANE afin de réduire le montant total de la ligne de 10 M€ à 6 M€ et le montant maximum par tirage éventuel de 5 M€ à 2 M€. Cette ligne a été réduite à 2 M€ en décembre 2022 et sa validité étendue d'un an.

Le fonds d'investissement YA II PN a par ailleurs converti en juin 2022, 100 000 € de la seconde ligne d'obligations convertibles au prix fixe de conversion, soit 1,88 € par action. Une seconde conversion de 188 000 € a eu lieu en septembre 2022 avant le remboursement anticipé complet de cette seconde ligne par la société le 20 septembre 2022.

Enfin, ENERTIME dispose d'une trésorerie de 2,3 M€ à fin décembre 2022 en forte augmentation par rapport au 31 décembre 2021 (0,3 M€). ENERTIME dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois et étudie les opportunités de recours à des financements plus conventionnels pour accompagner son fort développement.



Un engagement de 21 M€ via le Climate Infrastructure Fund géré par DEMETER pour le développement d'ENERGIE CIRCULAIRE

ENERTIME a signé le 8 février 2023, un protocole d'investissement avec le Climate Infrastructure Fund (article 9 SFDR) géré par DEMETER, acteur européen de l'investissement en capital risque, capital développement et infrastructure dans la transition énergétique et écologique.

Ce financement en capital et quasi-capital, pour un engagement total de 21 M€, a vocation à accompagner le développement d'ENERGIE CIRCULAIRE, filiale de services énergétiques du groupe, et la construction de ses projets d'efficacité énergétique. Cette opération permet à ENERTIME de financer ses besoins en capitaux des projets montés par ENERGIE CIRCULAIRE, tout en restant actionnaire majoritaire dans cette société et dans les sociétés de projet.

Cette offre propose aux clients industriels des secteurs du verre, de la métallurgie, de la cimenterie ou d'autres industries à forte intensité énergétique de valoriser la chaleur fatale de leurs usines en électricité à travers un investissement qui sera financé par Energie Circulaire, grâce au fonds CIF. Une innovation majeure en matière d'efficacité énergétique industrielle qui aura un impact fort sur la décarbonation de l'industrie européenne et mondiale.



Perspectives solides portées par un carnet de commandes de 9 M€ et un pipeline commercial de 60 M€

L'augmentation de la valeur de la taxe carbone combinée à une faible disponibilité des centrales nucléaires françaises et aux conséquences du conflit russo-ukrainien vis-à-vis de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe, impactent très fortement le marché européen de l'énergie.

L'ensemble de ces éléments associé au Plan de Relance Verte valident la stratégie d'ENERTIME dans le développement du marché des ORC pour une industrie décarbonée.

ENERTIME démarre ainsi l'exercice 2023 avec un carnet de commandes à date de 9 M€, dont plus de la moitié devrait être reconnu en chiffre d'affaires sur l'exercice en cours et le solde essentiellement sur 2024. Ce carnet de commandes est constitué de :

3 contrats de fourniture d'ORC ou de turbines ORC sur des projets en Bulgarie, en Chine et en Afrique du Sud,

et, du projet Verallia[5] (subventionné par l'ADEME), dont le contrat de vente d'électricité a été signé en février 2023, avec Energie Lagnieu, société de projet créée par ENERGIE CIRCULAIRE.

La société a également contractualisé des contrats de maintenance avec tous ses clients français.

Au-delà de son carnet de commandes, ENERTIME dispose d'un pipeline commercial de 60 M€ incluant :

3 projets de systèmes ORC complets en développement en France, officiellement subventionnés par l'ADEME à hauteur de 30 M€,

un projet de turbomachine haute température innovant,

un projet de système ORC clé en main en Europe de l'Est.

ENERTIME aborde ce nouvel exercice avec confiance dans sa capacité à délivrer son carnet de commandes et à accélérer son développement commercial pour répondre pleinement aux besoins urgents des industriels dans leur recherche de solutions clés en main pour une industrie bas carbone.

Dans ce contexte, ENERTIME anticipe une trajectoire de croissance dès 2023 et un résultat opérationnel proche de l'équilibre en 2024.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 2022 / 2021

Compte de résultat provisoire (2022 en cours d'audit)

En € - normes françaises 2022 2021 Chiffre d'affaires 2 002 954 2 174 912 Autres produits d'exploitation 627 441 1 044 971 Charges d'exploitation (6 718 855) (5 497 906) Résultat d'exploitation (4 088 460) (2 278 023) Résultat financier (154 269) (39 008) Résultat exceptionnel 26 068 (106 315) Produit d'impôt 224 901 242 824 Résultat net (3 991 760) (2 180 522)

Bilan provisoire (2022 en cours d'audit)

En €- normes françaises 2022 2021 Actifs immobilisés 3 343 092 3 203 880 Stocks & Clients 2 504 623 2 228 437 Autres actifs 143 303 93 344 Trésorerie & Valeurs mobilières 2 564 409 272 591 TOTAL ACTIF 8 555 428 5 798 251

En €- normes françaises 2022 2021 Capitaux propres & Autres fonds propres 2 387 886 2 156 020 Fournisseurs 1 230 419 776 383 Autres passifs 2 666 381 1 112 959 Emprunts & Dettes financières 2 270 742 1 752 890 TOTAL PASSIF 8 555 428 5 798 251

[1] Cumul des commandes signées au 20/03/2023

[2] Cumul des projets en négociation au 20/03/2023 dont 47% subventionnés par l'ADEME

[3] Intégrant 262 K€ refacturé à la filiale ENERGIE CIRCULAIRE non consolidée

[4] Incluant 693 326 € d'avances remboursables

[5] Incluant la rémunération d'ENERTIME au titre des CEE

