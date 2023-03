Enertime : RESULTATS ANNUELS 2022 PROVISOIRES

l'action pour accélérer la décarbonation industrielle, ENERTIME sort renforcée de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine, proposant aux industriels des systèmes complets de récupération de chaleur fatale. La mise en place d'une taxe carbone européenne combinée à une forte volonté d'amélioration du bilan carbone industriel accélère le développement de l'entreprise portée par son offre de solutions, clés en main, d'efficacité énergétique et de production d'électricité décentralisée. Fort d'un carnet de commandes de

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses résultats annuels 2022 provisoires. Les états financiers préliminaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration du 20 mars 2023. Les procédures d'audit sont en cours. Les comptes définitifs du Groupe seront formellement arrêtés par le Conseil d'administration au plus tard le 28 avril 2023.

La CleanTech française

qui transforme la chaleur en

électricité

Sur l'ensemble de l'exercice, ENERTIME a :

mis en service le projet ORC de 1,8 MW dans la verrerie de Bangkok Glass en Thaïlande,

réceptionné en atelier la turbine de 1,2 MW du SYCTOM pour le projet d'incinérateur de Saint-Ouen,

finalisé l'installation de la turbine du projet TENORE sur le site de Villiers-le-Bel, réalisé les études en amont des projets ORC retenus aux appels à projets de l'ADEME,

lancé des nouveaux projets ORC à l'export (Afrique du Sud, Bulgarie et Chine).

Afin d'accompagner la réalisation du carnet de commandes (Chine, Bulgarie, Afrique du Sud) et le déploiement de l'offre de services de la filiale ENERGIE CIRCULAIRE, ENERTIME a accéléré ses actions de recrutement. Avec 54 collaborateurs (incluant 6 prestataires externes) fin 2022, les effectifs ont augmenté de 45%. Dans un marché du recrutement tendu, l'arrivée de nouveaux talents illustre l'attractivité de la société. Ainsi, ENERTIME enregistre une hausse de ses charges d'exploitation de 1,2 M€ incluant, entre autres, des charges de personnel en augmentation de +0,4 M€.

Le résultat d'exploitation estimé de l'exercice 2022 s'établit à -4,1 M€, contre -2,3 M€ un an auparavant et intègre une forte hausse des dotations aux amortissements et provisions liée au début d'amortissement de la R&D des machines haute température (0,9 M€ en 2022 contre 0,2 M€ en 2021). Après comptabilisation des charges financières, des produits exceptionnels et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net 2022 estimé ressort à -4,0 M€ contre -2,2 M€ en 2021.

Activités en matière de Recherche et de Développement

Au cours de l'exercice écoulé, ENERTIME a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 474 K€, dont 433 K€ ont été immobilisées.

L'activité de R&D a essentiellement porté sur les projets initiés en 2020 et 2021 (ORC haute température, turbine de détente de gaz, turbomachines de détente et de compression d'air à haute température, compression de l'hydrogène) et dans une moindre mesure aux projets européens DECAGONE et PUSH2HEAT.

La société a poursuivi sa stratégie de concourir aux appels à projet innovation de l'Union Européenne et est confiant sur sa capacité à être attributaire de nouveaux projets en 2023.

Une structure financière renforcée

A fin décembre 2022, ENERTIME dispose de 2,4 M€4 de fonds propres et quasi-fond propres.

La société a mis en place en mars 2022, une ligne d'un montant de 2 M€ d'obligations convertibles en actions à prix fixe de 2,28 € pour la première tranche de 1 M€ et 1,88 € pour la seconde tranche de 1 M€ et remboursables mensuellement en numéraire, en remplacement partiel de la ligne d'ODIRNANES mise en place avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd en décembre 2020. Dans le même temps, ENERTIME a signé un avenant au contrat de financement en ORDINANE afin de réduire le montant total de la ligne de 10 M€ à 6 M€ et le montant maximum par tirage éventuel de 5 M€ à 2 M€. Cette ligne a été réduite à 2 M€ en décembre 2022 et sa validité étendue d'un an.

4 Incluant 693 326 € d'avances remboursables

Page 2