Des produits d'exploitation en hausse de 108% à 5,5 M€, incluant un chiffre d'affaires en croissance de 88% à 3,8 M€ par rapport à 2022

Un résultat d'exploitation à -4,9 M€, en phase avec la hausse des effectifs et des charges conformément à la montée en puissance des contrats mais en amélioration en pourcentage des produits d'exploitation (+66 points)

Une excellente dynamique commerciale avec un carnet de commandes [1] au 1 er janvier 2024 de

11 M€, en augmentation de 141% par rapport aux 4,6 M€ du 1 er janvier 2023

Des perspectives de prises de commandes [2] 2024 supérieures à 2023 sur le périmètre ENERTIME auquel s'ajouterait au moins un projet majeur sur le modèle ESCO à signer par Energie Circulaire en 2024

Un renforcement du bilan avec une augmentation de capital de 3,7 M€ bruts (post-clôture) et d'importants encaissements, non sécurisés à date, à recevoir pour couvrir les besoins de trésorerie à 12 mois

Un report de la publication du Rapport financier annuel 2023

ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses résultats annuels 2023 provisoires. Le projet des états financiers consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 a été examiné par le Conseil d'administration du 29 avril 2024 et les procédures d'audit sont en cours. Les comptes consolidés 2023 définitifs seront arrêtés courant mai avec la publication du Rapport financier annuel 2023 (cf. paragraphe Structure financière).

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « L'année 2023 a prouvé la forte résilience de la Société et la pertinence des technologies proposées. Au moment où l'industrie mondiale découvre la valorisation de la chaleur fatale et le potentiel des machines thermodynamiques comme les Pompes à Chaleur ou les ORC pour répondre à l'urgence de la décarbonation de l'industrie mondiale, ENERTIME se place en position de leader pour devenir l'industriel de l'électromécanique « deeptech » dont le marché mondial a besoin. »

Des résultats en phase avec la montée en charge des projets

Le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2023 s'établit à 3,8 M€, en augmentation de 88% par rapport à 2022, reflétant la reprise de l'activité après la crise sanitaire. Ce chiffre d'affaires est porté essentiellement par le produit de contrats en France avec Energie Lagnieu pour l'usine Verallia, avec le SYCTOM pour l'incinérateur de Saint-Ouen et les contrats en Bulgarie et en Afrique du Sud.

Ainsi, grâce à la hausse d'activité conjuguée aux projets d'innovation financés par l'Europe, ENERTIME affiche des produits d'exploitation en forte croissance de 108% à 5,5 M€.

Sur l'ensemble de l'exercice, ENERTIME a :

finalisé l'installation et les tests de l'ORC de 1,2 MW pour le SYCTOM et le projet d'incinérateur de Saint-Ouen, dont l'ORC a été transféré au client en avril 2024,

finalisé l'installation et les tests de la turbine de 2,5 MW du projet TENORE sur le site de Villiers-le-Bel dont la turbine a été transférée au client en avril 2024,

avancé sur la réalisation et ouvert le chantier du projet Verallia à Lagnieu,

avancé sur la réalisation des projets Macadamia Gold en Afrique du Sud et Kimtech en Bulgarie,

avancé sur les projets d'innovations de Pompes à Chaleur et d'ORC Decagone et Push2heat remportés en 2022.

Les charges d'exploitation, en hausse de 3,6 M€ à 10,3 M€, reflètent d'une part l'augmentation de l'activité, des effectifs (+30%) et des prestataires externes et, d'autre part, l'inflation subie des coûts de réalisation des projets signés en 2022 et début 2023 non répercutés. Ainsi, le résultat d'exploitation ressort à -4,9 M€, en amélioration de +66 points en pourcentage des produits d'exploitation (-89% à comparer -155%).

Après comptabilisation des charges financières et exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net 2023 s'élève à -4,8 M€ contre -4,0 M€ en 2022.

Activité commerciale

Avec la signature des contrats Verallia (voir communiqué du 27 février 2023) et Suez-Carrières-sur-Seine, (voir communiqué du 5 décembre 2023), ENERTIME démontre la pertinence de son offre ORC en efficacité énergétique sur le marché français et européen : une technologie de production d'électricité décarbonée décentralisée, compétitive et non-intermittente.

Une machine ORC de 3 MW en valorisation de chaleur fatale sur un site industriel fonctionnant en continu affiche un LCOE (Levelized Cost Of Energy) de 62€/MWh pour de l'électricité auto-consommée, un LCOE plus compétitif que toutes les autres technologies disponibles en France, y compris les renouvelables intermittents et le nucléaire.

Les ORC ont également une capacité unique de s'effacer en cas d'excès d'électricité intermittente sur le réseau et stabilise l'alimentation électrique en limite de réseau.

Enfin, en valorisant de la chaleur fatale en électricité en été et en demi-saison, les ORC installés sur les unités de valorisation énergétique de déchets et sur les fumées des industriels en parallèle de réseaux de chaleur urbains, améliorent très fortement le bilan énergétique et économique des projets de capture de la chaleur pour alimenter les réseaux de chaleur et deviennent de ce fait, incontournables sur ces applications.

Sur le marché de la géothermie, les élections au Mexique retardent d'éventuelles négociations avec l'électricien national pour la fourniture de la première phase du projet de valorisation de saumures géothermiques. Dans le cadre de ce projet, la Société a obtenu un financement de Bpifrance (voir communiqué du 31 Octobre 2023). La société est par ailleurs active commercialement en remettant des offres et en organisant des missions de prospection à Taiwan, aux Philippines et au Kenya.

Dans le domaine des Pompes à Chaleur haute température (PAC HT) et de forte puissance pour des applications industrielles, la Société bénéficie d'une avance technologique majeure liée à un choix stratégique de développement de la technologie initié en 2015. Par ailleurs, les PAC HT comme les ORC nécessitent un contrôle de la thermodynamique à +100°C qui n'est pas maitrisée par les acteurs des PAC à usage de chauffage. En France, une PAC haute température divise par 10 les émissions de CO 2 de la production industrielle de vapeur en remplacement d'une chaudière à gaz.

Avec la signature du contrat de financement Hurricane, la Société se positionne comme un leader à l'échelle mondiale sur le marché des PAC destinées à produire de la chaleur à haute et très haute température pour décarboner la production de vapeur industrielle dans l'industrie.

La Société a ainsi deux contrats en réalisation pour la construction d'une PAC produisant 3 MW de vapeur à plus de 140°C dans une papeterie en Italie (voir communiqué du 7 octobre 2022) et d'une PAC produisant 6 MW d'eau chaude à 120°C et 150°C pour une aciérie en Belgique (voir communiqué du 15 janvier 2024).

Activités en matière de Recherche et de Développement

Au cours de l'exercice écoulé, ENERTIME a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 778 K€, entièrement immobilisées.

La Société a été retenue en juillet 2023 (voir communiqué du 29 mai 2023) et post-clôture en janvier 2024 par la Commission Européenne dans le cadre du programme Horizon Europe pour deux nouveaux projets d'innovation liés à la technologie des ORC et à celle des PAC très haute température. Le montant total des subventions pour ENERTIME s'élève à 3,9 M€. Cette sélection est une nouvelle démonstration de la qualité de l'innovation de la Société qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone.

La Société a également lancé l'étude de réalisation des turbomachines pour le projet STOLECT (voir communiqué du 19 décembre 2023), en attente de la levée d'option pour la phase de fabrication des turbomachines.

Dans le domaine de l'hydrogène, la Société anticipe un besoin important en stockage décentralisé. La compression à très haute pression est une technologie adaptée à ce besoin.

La Société développe depuis 2022 une technologie de compresseur volumétrique mais ne souhaite pas mobiliser plus de ressources sur ce sujet dans les prochaines années étant donné les besoins de ses autres développements. Un partenariat signé post-clôture avec la société Boostheat (voir communiqué du 7 mars 2024) permettra d'avancer plus rapidement sur ce sujet.

Une structure financière renforcée post-clôture et des ressources additionnelles attendues

La Société a mis en place le 26 septembre 2023 (voir communiqué du 26 septembre 2023), un emprunt obligataire OBSA 2023 associé à des BSA pour un montant brut de 1,4 M€. Au 30 avril 2024, il reste 735 K€ à rembourser. Au total 130 288 BSA ont été exercés en 2023 représentant une augmentation de capital de 142 K€.

En complément, la Société a appelé le 20 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 (voir communiqué du 17 octobre 2023 et du 8 novembre 2024) 1,1 M€ de la ligne d'obligations convertibles ODIRNANE sur les 2 M€ souscrit auprès du fond Yorkville Associates en décembre 2022 (voir communiqué du 9 décembre 2022), réalisant ainsi une augmentation de capital du même montant. La Société a par ailleurs décidé de ne pas utiliser le solde restant de 1,05 M€ disponible sur le financement en ODIRNANE.

Au total, en incluant la conversion des ODIRNANES, la conversion de BSA associés aux OBSA et le non-remboursement d'obligations remboursables obtenues auprès de Yorkville Associates en mai 2022, la Société a réalisé une augmentation de capital de 1,3 M€ en 2023. Cette augmentation de capital combinée aux augmentations de capital et aux subventions européennes du début d'année 2024, permettent à ENERTIME de disposer de +3,6 M€[3] de fonds propres et quasi-fond propres à fin avril 2024 contre -1,0 M€ à fin décembre 2023. Enfin, ENERTIME dispose d'une trésorerie de 5 M€ à fin avril 2024 (contre 657 K€ à fin décembre 2023) dont 2,3 M€ à redistribuer aux autres membres du consortium Decagone.

Dans le cadre de leurs travaux d'audit des comptes, toujours en cours, les Commissaires aux Comptes ont alerté sur l'incertitude relative à la continuité d'exploitation dans l'hypothèse où le plan de trésorerie reste conditionné à des financements non sécurisés à ce jour qui s'appuie sur :

le préfinancement des CEE qui seront obtenus dans le cadre du projet Verallia pour 2,6 M€,

le préfinancement de subventions européennes pour 1,5 M€,

des encaissements liés à des contrats significatifs non signés pour un montant global de 8 M€ dont il faut déduire 4 M€ destinés aux dépenses et au nantissement des cautions sur ces mêmes projets.

Dans ce cadre, ENERTIME a entamé des discussions avec plusieurs banques et intermédiaires financiers pour mettre en place, en complément des augmentations de capital récentes, les outils de financement nécessaires.

Perspectives solides portées par l'activité ORC à court et moyen terme et par les PAC à moyen terme

ENERTIME démarre ainsi l'exercice 2024 avec un carnet de commandes, hors activité de maintenance de 11 M€ au 1er janvier 2024, dont 45% devrait être reconnu en chiffre d'affaires sur l'exercice en cours et le solde essentiellement sur 2025. Ce carnet de commandes est constitué de :

4 contrats de fourniture d'ORC ou de turbines ORC sur des projets en France, Bulgarie, en Chine et en Afrique du Sud,

Le projet Verallia dont le contrat a été signé en novembre 2023, avec Energie Lagnieu, société de projet créée par ENERGIE CIRCULAIRE.

ENERTIME a également augmenté significativement son activité dans la maintenance de ses machines ORC et turbines à vapeur et vise un chiffre d'affaires services de 2 M€ en 2024 dont 1 M€ pour la maintenance de turbines à vapeur.

Enfin les subventions d'exploitation à comptabiliser sur les projets européens auxquelles il faut rajouter l'activation de la R&D pourraient augmenter les produits d'exploitation de 1,7 M€.

Au-delà de son carnet de commandes, ENERTIME dispose d'un pipeline commercial[4] de 104 M€ incluant :

3 projets de systèmes ORC clés en main en développement en France, officiellement subventionnés par l'ADEME,

2 nouveaux projets de systèmes ORC clés en main soumis à un appel à projet de l'ADEME en mars 2024,

3 projets associés à des incinérateurs en France,

2 projets dans des aciéries en Chine et en Inde,

1 projet en géothermie au Mexique

et, le projet STOLECT dont la deuxième phase devrait être lancée à l'été 2024.

L'activité PAC devrait par ailleurs générer des premières commandes commerciales significatives en 2025.

L'objectif d'ENERTIME pour l'année 2024 est de signer plus de 12 M€ de commandes directement par ENERTIME et au moins un projet sur le modèle ESCO parmi les projets subventionnés par l'ADEME et qui serait signé par Energie Circulaire en 2024 pour être signé par ENERTIME en 2025.

Par ailleurs, ENERTIME anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 10 M€ (au moins 12 M€ de produits d'exploitation) et un résultat d'exploitation en amélioration pour 2024 puis positif sur l'exercice 2025.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 2023

Compte de résultats

En € - normes françaises 2023 2022 Chiffre d'affaires 3 759 004 2 002 954 Autres produits d'exploitation 1 713 775 627 441 Charges d'exploitation (10 343 645) (6 718 855) Résultat d'exploitation (4 870 866) (4 088 460) Résultat financier (236 775) (154 269) Résultat exceptionnel (57 255) 26 068 Produit d'impôt 387 284 224 901 Résultat net (4 777 612) (3 991 760)

Bilan

En €- normes françaises 2023 2022 Actifs immobilisés 3 854 409 3 343 092 Stocks & Clients 4 594 122 2 504 623 Autres actifs 423 845 143 303 Trésorerie & Valeurs mobilières 656 793 2 564 409 TOTAL ACTIF 9 562 291 8 555 428

En €- normes françaises 2023 2022 Capitaux propres & Autres fonds propres (1 009 765) 2 387 886 Fournisseurs 2 767 721 1 230 419 Autres passifs 4 536 053 2 666 381 Emprunts & Dettes financières 3 268 282 2 270 742 TOTAL PASSIF 9 562 291 8 555 428

[1] Cumul des commandes signées au 01/01/2024 hors contrats de maintenance

[2] Cumul des projets en négociation au 26/04/2024 uniquement sur l'exercice 2024

[3] Incluant 693 326 € d'avance remboursable, 3 210 550 € d'augmentation de capital du 28/02/2024, 216 752 € de conversion de BSA des OBSA2023 et des deux derniers remboursements des OR YA II ainsi que 1 234 106 € de subventions européennes reçues en avril 2024 pour les projets Hurricane et Decagone

4 cumul des projets en négociation au 29/04/2024 dont 35% déjà subventionnés par l'ADEME

