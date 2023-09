I. Rapport semestriel d'activité

1. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours du premier semestre 2023

Sur le premier semestre 2023, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 3,2 M€, en augmentation de 2,1 M€ par rapport à la même période un an auparavant, soit une croissance de 196%.

Sur cette première partie de l'année, ENERTIME a :

Mis en service la turbine de 2,5 MW du projet TENORE sur le site de Villiers-le-Bel,

Villiers-le-Bel, Finalisé l'installation de l'ORC de 1,2 MW pour le projet d'incinérateur de Saint-Ouen du SYCTOM,

Saint-Ouen du SYCTOM, Avancé la réalisation des projets MAC en Afrique du Sud, KIMTECH en Bulgarie et VERALLIA en France.

Au cours de ce premier semestre, ENERTIME a confirmé l'offre de service énergétique opérée par sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE en signant le contrat VERALLIA ainsi que le financement de cette filiale et de ses projets avec la société DEMETER pour un montant de 21 M€.

ENERGIE CIRCULAIRE se concentre maintenant sur le développement des trois autres projets ORC sélectionnés par l'ADEME.

L'inflation de plus de 30% des coûts de réalisation des projets signés en 2022 et début 2023 a directement impacté les résultats du premier semestre à hauteur de plus de 700 K€ et a retardé la signature de nouveaux contrats pour ENERGIE CIRCULAIRE et ENERTIME. Le résultat opérationnel s'est néanmoins amélioré en pourcentage du chiffre d'affaires, le déficit passant de 171% à 77%, soit une appréciation de +94 points. La société a revu à la hausse ses nouvelles offres et va bénéficier sur le projet VERALLIA d'une meilleure prise en compte du mécanisme de subvention du projet par le mécanisme des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Cette inflation ayant en partie pour origine une augmentation du prix de l'énergie, la société est confiante sur sa capacité à faire accepter cette augmentation par ses clients et/ou par les projets développés par ENERGIE CIRCULAIRE dont la raison d'être est d'économiser cette énergie devenue chère.

Les projets européens DECAGONE et PUSH2HEAT montent en puissance sur le premier semestre 2023 et conduisent à un doublement de l'activité de R&D de la société au cours de ce semestre.

De plus, la société a été sélectionnée en mai 2023 par la Commission Européenne dans le cadre du programme Horizon Europe pour le projet d'innovation EPHYRA, lié à la technologie des ORC et pour une application de production d'hydrogène vert dans une raffinerie de la société Motor Oil Hellas en Grèce. Le montant des subventions pour ENERTIME s'élève à 2 M€.

Ce projet et les deux projets DECAGONE et PUSH2HEAT signés en 2022 placent ENERTIME en tête du peloton des PME innovantes européennes sur les thématiques de l'efficacité énergétique.

La société est par ailleurs toujours en discussion avec la société STOLECT pour la fourniture de turbomachines innovantes sur les thématiques du stockage d'électricité par stockage de chaleur et continue le développement de solutions de compression d'hydrogène à haute pression. Les discussions avec STOLECT sont retardées mais la société reste confiante sur une contractualisation prochaine.

fin juin 2023, ENERTIME dispose de 0,6 M€ de fonds propres et quasi-fond propres. La société conserve par ailleurs une ligne de financement en ODIRNANES de 2 M€ en place jusqu'au 12 décembre 2023 ( voir communiqué du 9 décembre 2022 ) mais non utilisée.

La société recherche par ailleurs d'autres financements à mettre en place pour couvrir les besoins en financement de son activité sans avoir recours aux ODIRNANES.

fin juin 2023, la société et ses filiales disposent d'une trésorerie brute de 1,6 M€ dont 1,2 M€ pour ENERTIME uniquement.

Cette trésorerie, les financements sécurisés à date et les paiements attendus sur les projets en cours, représentant près de 5,0 M€ de valeurs nettes de stocks et de créances clients, et sur les nouveaux projets en négociation procurent à la société une visibilité financière pour les douze mois à venir.

La société et DEMETER, acteur européen de l'investissement en capital risque, capital développement et infrastructure dans la transition énergétique et écologique, ont annoncé le 9 février 2023,la signature d'un Protocole d'investissement entre ENERTIME et le CLIMATE INFRASTRUCTURE FUND (article 9 SFDR) géré par DEMETER.

Ce financement en capital et quasi-capital, pour un engagement total de 21 millions €, a vocation à permettre le développement d'ENERGIE CIRCULAIRE, filiale de services énergétiques du groupe, et la construction de ses projets d'efficacité énergétique. Ces installations utilisent la technologie ORC (machines thermodynamiques à cycles organiques de

