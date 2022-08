Enertime : contrat pour un ORC en Bulgarie

Le fabricant d'équipements énergétiques Enertime annonce la signature d'un contrat avec la société bulgare Kimtech Grup, pour la fourniture d'un ORC à haute T° et haut rendement de 1,1 MW pour un incinérateur dans la ville de Varna, en Bulgarie.



'L'augmentation du prix de l'énergie sur le marché européen accélère le déploiement de nos solutions ORC, pompes à chaleur et turbines de détente de gaz', commente le PDG Gilles David, pour qui ces solutions sont particulièrement appropriées à cette partie de l'Europe.



