Enertime : lance une activité de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur

Enertime a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique.



" Le parc installé de turbines à vapeur industrielles (<135 MW) représente environ 500 turbines pour la France et 5 500 unités pour l'ensemble de l'Europe, pour un marché annuel européen pour leur maintenance d'environ 500 millions d'euros ", a précisé le fabricant français de turbomachines industrielles.



Ce dernier ajoute que si ce " marché est stable ", il représente cependant " une excellente opportunité pour un nouvel entrant ". Selon la société, son expertise " unique " en conception de turbines, permettra d'offrir aux clients des prestations d'amélioration ou de reconstruction d'unités hors de portée des seules sociétés de service et qui ne sont plus assurées par les fabricants d'origine.



Cette activité permettra également à l'entreprise d'internaliser la fabrication et le montage de ses turbines à ailettes rapportées et donc d'en réduire les coûts de fabrication.