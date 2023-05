Enertime : participation au projet Ephyra

Enertime, société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), annonce sa participation au projet Ephyra, qui débutera officiellement le 1er juin 2023. Le projet a été financé au titre du programme Horizon Europe de l'Union européenne et recevra une subvention d'environ 17,76 millions d'euros sur 5 ans.



EPHYRA a pour objectif de démontrer l'intégration d'une installation de production d'hydrogène renouvelable à l'échelle industrielle en utilisant une technologie d'électrolyse améliorée pour une puissance de 30 MW.



L'électrolyse à grande échelle sera intégrée aux opérations industrielles de la raffinerie de Motor Oil Hellas (MOH) à Corinthe (Grèce), l'une des premières raffineries d'Europe et le plus grand complexe industriel privé de Grèce. La production industrielle intégrée d'hydrogène renouvelable sera développée autour d'un principe d'économie circulaire et de symbiose industrielle.



Le projet est coordonné par MOH.