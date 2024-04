Enertopia Corp. est une société canadienne spécialisée dans les solutions environnementales. La société se concentre sur l'utilisation de la technologie pour extraire le lithium et sur la vérification ou l'obtention d'autres propriétés intellectuelles dans le domaine des véhicules électriques et des technologies vertes. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Ressources naturelles, Technologie et Entreprise. Elle se consacre à l'exploration du lithium dans ses concessions du Nevada. La société a jalonné environ 88 titres miniers non brevetés, à savoir le projet West Tonopah, qui couvre environ 1 760 acres dans le comté d'Esmeralda, au Nevada (NV), à environ quatre miles à l'ouest de Tonopah, au Nevada.

Secteur Exploitations minières et métallurgie