Enertronica Santerno SpA, anciennement Enertronica SpA, est une entreprise italienne principalement active dans le secteur de l'énergie. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité. Le segment de l'industrie photovoltaïque s'occupe de la construction de centrales photovoltaïques pour la production d'électricité. Il se concentre également sur la production et la conception de centrales solaires clés en main, de systèmes pour centrales photovoltaïques, de trackers uniaxiaux et biaxiaux et de composants. Le segment Industrie de l'éclairage conçoit et produit des éclairages à diodes électroluminescentes pour les bâtiments industriels, l'éclairage public urbain et suburbain. Enertronica SpA opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales, dont Sertum Energy Namibia Pty Ltd, Enertronica SGR Srl, Enertronica RO Srl, Gefran-Enertronica SA Ltd, Enertronica Mounting System (Pty) Ltd et Enertronica Investments (Pty) Ltd, entre autres.