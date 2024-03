Enervit SpA est une entreprise italienne active sur le marché du sport et de la nutrition. Elle fait de la recherche, développe et commercialise des compléments alimentaires. Les lignes de produits de la société comprennent Enervit, une ligne de compléments pour le sport, l'efficacité et la récupération musculaire avant, pendant et après l'activité sportive ; Enerzona, une ligne de compléments alimentaires qui cible le marché du bien-être, qui comprend entre autres des snacks, des aliments diététiques et des boissons ; EnervitProtein, qui comprend des produits destinés au marché de la santé et de la diététique ; Gymline, qui est une ligne de produits permettant de maintenir le tonus et le développement musculaire. Elle exploite une boutique en ligne. Ses produits sont exportés dans plus de 20 pays dans le monde. Ses produits sont fabriqués dans une usine située à Zelbio en Italie. Elle opère à travers Zest 12 SA, Equipe Enervit Srl et SLORFELDT TRADING AB.

Secteur Transformation des aliments