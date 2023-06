Eneti Inc. : Citigroup moins optimiste

Eneti Inc, anciennement Scorpio Bulkers Inc, est une société d'énergie renouvelable basée à Monaco. La société se concentre sur la construction et l'installation de parcs éoliens offshore sur le plateau continental des États-Unis et dans le monde entier. La société est au service des développeurs de parcs éoliens offshore et des sociétés d'énergie intégrées.

Secteur Frêt maritime et logistique