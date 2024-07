ENEVA SA, anciennement connue sous le nom de MPX Energia SA, est une société brésilienne principalement engagée dans le secteur de l'énergie. Les activités de la société sont divisées en quatre segments opérationnels : Centrales thermiques au gaz, impliquées dans l'exploitation de centrales thermiques au gaz dans le complexe de Parnaiba, situé dans l'État de Maranhao ; amont, consacré à l'exploration, au développement, à la production et à la commercialisation du pétrole et du gaz naturel et de ses dérivés ; centrales thermiques au charbon, impliquées dans l'exploitation de centrales thermiques au charbon situées dans les États de Maranhao et de Ceara ; et commercialisation de l'énergie, axée sur la vente de l'énergie générée par les centrales électriques de l'entreprise. La société opère par le biais de plusieurs filiales, dont Eneva Comercializadora de Energia Ltda, Centrais Termeletricas Sao Marcos SA et Parnaiba BV, entre autres.