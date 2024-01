Enfusion, Inc. est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) dont l'objectif est de transformer le secteur de la gestion des investissements. Les produits et services qui composent sa solution sont conçus pour permettre aux gestionnaires d'investissement de prendre des décisions d'investissement en temps réel. Sa solution comprend des systèmes intégrés à une suite de services gérés, alimentés par la technologie, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie de l'investissement et qui permettent de comprendre et de contrôler les activités du gestionnaire d'investissement et les opérations d'investissement. La fonctionnalité de bout en bout de sa solution comprend le système de gestion de portefeuille (PMS), le système de gestion des ordres et de l'exécution (OEMS), le système de comptabilité et de grand livre et le système d'analyse Enfusion. Le PMS est capable de construire et de rééquilibrer des portefeuilles d'investissement, ce système génère un livre d'enregistrement des investissements en temps réel. Associé au PMS, le module OEMS permet aux gestionnaires de portefeuille, aux traders, aux équipes chargées de la conformité et aux analystes de communiquer électroniquement les ordres de transaction.

Secteur Logiciels