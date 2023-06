Enfusion, Inc. est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) visant à transformer le secteur de la gestion des investissements. Les solutions de la société sont conçues pour supprimer les barrières technologiques et informationnelles, permettant aux gestionnaires d'investissement de prendre et d'exécuter des décisions d'investissement en temps réel. Elles simplifient les flux d'investissement et les flux opérationnels en combinant les systèmes critiques et en fusionnant les données en un seul ensemble de données dans une source unique. Les solutions de la société comprennent une gestion des ordres et de l'exécution basée sur le cloud, un système de gestion de portefeuille, un système de comptabilité/grand livre, un système d'analyse, des systèmes de risque et des services technologiques. Elle fournit également des performances en temps réel, des calculs de risque et des capacités de comptabilité. La société dessert des gestionnaires de fonds spéculatifs internationaux, des gestionnaires d'actifs institutionnels, des family offices et d'autres investisseurs institutionnels.

Secteur Logiciels