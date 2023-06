EngageSmart, Inc. : Raymond James réitère son opinion positive sur le titre

EngageSmart, Inc, anciennement EngageSmart, LLC, est un fournisseur de logiciels d'engagement client et de paiements intégrés adaptés verticalement. Elle propose des solutions SaaS (Software-as-a-Service) à instance unique et à locataires multiples. Elle opère dans deux segments : Solutions pour les entreprises et Solutions pour les PME. Elle sert à la fois les clients du segment des solutions pour PME et ceux du segment des solutions pour entreprises dans cinq secteurs verticaux principaux : santé et bien-être, gouvernement, services publics et services financiers. Ses solutions sont conçues spécialement pour chaque secteur vertical qu'elle dessert, notamment les logiciels de gestion d'entreprise, les applications d'engagement des clients et les solutions de facturation et de paiement. Le segment des solutions pour entreprises fournit des solutions SaaS qui simplifient l'engagement des clients par la facturation électronique et les paiements numériques. Le segment des solutions pour PME fournit des solutions de gestion de cabinet de bout en bout destinées au secteur de la santé et du bien-être. Ses solutions SaaS comprennent SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 et DonorDrive.

Secteur Logiciels