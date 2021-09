EngageSmart LLC : annonce le prix de son premier appel public à l'épargne

EngageSmart, Inc., un fournisseur de premier plan de logiciels d’engagement client personnalisés verticalement et de solutions de paiement intégrées, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l'épargne portant sur 14 550 000 actions ordinaires à un prix de 26,00 dollars l’unité. Parmi les actions offertes, 13 millions sont offertes par EngageSmart et 1 550 000 sont offertes par certains des actionnaires existants d’EngageSmart. Par ailleurs, les souscripteurs disposeront pendant 30 jours d’une option pour racheter à EngageSmart et aux actionnaires vendeurs une quantité supplémentaire de 2 182 500 actions ordinaires au prix du premier appel public à l'épargne, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme. EngageSmart ne tirera aucun produit de la vente d’actions ordinaires de la part des actionnaires vendeurs.

Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le jeudi 23 septembre 2021, sous le symbole ESMT. L’offre devrait être clôturée le 27 septembre 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et Citigroup agissent en qualité de principaux teneurs de livre pour l'offre proposée. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities et William Blair agissent en qualité de teneurs de livres pour l'offre proposée. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC et Roberts & Ryan agissent en qualité de cogestionnaires pour l'offre proposée.

L’offre ne se fera que par l’intermédiaire d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus final en relation avec l’offre peuvent être obtenus auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, en envoyant un courrier à l'adresse Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; auprès de BofA Securities, en envoyant un courrier à l’adresse Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, par téléphone au (800) 299-1322 ou par e-mail à l'adresse dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, au numéro d'appel gratuit (800) 831-9146 ou par e-mail à l'adresse prospectus@citi.com.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse, et déclarée effective le 22 septembre 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos d’EngageSmart, Inc.

EngageSmart est l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’engagement client personnalisés verticalement et de solutions de paiement intégrées. EngageSmart s’est donné pour mission de simplifier l’engagement client pour permettre à ses clients de consacrer leurs ressources à des initiatives qui améliorent leurs entreprises et servent mieux leurs communautés. Basée à Braintree, dans le Massachusetts, EngageSmart propose de véritables solutions verticales de logiciels en tant que services (« SaaS »), à instance unique et multilocataires, notamment SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 et DonorDrive, conçues pour simplifier l’engagement de nos clients avec leurs propres clients en favorisant l’adoption du numérique et le libre-service. EngageSmart sert plus de 68 000 clients dans le segment des solutions pour PME et plus de 3 000 clients dans le segment des solutions d’entreprise pour cinq secteurs verticaux principaux : santé et bien-être, gouvernement, services publics, services financiers et dons.

