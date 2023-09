Engenco Limited est une société d'ingénierie basée en Australie, qui fournit une gamme de services et de produits d'ingénierie. Les segments de la société comprennent Gemco Rail, Convair Engineering (Convair), Drivetrain et Workforce Solutions. Le segment Gemco Rail est spécialisé dans la remise à neuf et la réparation de locomotives, de wagons, de roulements et d'autres produits ferroviaires pour les opérateurs ferroviaires et les responsables de la maintenance. La branche Convair fabrique des citernes routières pneumatiques et des silos mobiles pour le transport et le stockage de matériaux de construction, de céréales et d'autres produits secs en vrac. Le segment Drivetrain est un fournisseur de ventes et de services techniques aux industries minières, pétrolières et gazières, ferroviaires, de transport, de défense, maritimes, de construction, de manutention, automobiles, agricoles et de production d'énergie. Le segment Workforce Solutions est une activité axée sur les personnes, qui propose des formations et le recrutement de main-d'œuvre sous les marques CERT Training, Total Momentum et Eureka 4WD Training.

Secteur Véhicules et machines lourdes