Enghouse Systems Limited fournit des solutions logicielles verticales pour les entreprises. La société a deux segments : Interactive Management Group (IMG) et Asset Management Group (AMG). Le segment IMG est spécialisé dans les logiciels et les services d'interaction avec la clientèle. Ses produits comprennent les centres de contact, la collaboration vidéo, la surveillance de la santé vidéo, les systèmes de salle vidéo, la réponse vocale interactive, l'intelligence artificielle, les composeurs sortants, la console d'accueil, l'optimisation des performances des agents, les enquêtes auprès des clients, la veille économique et l'analyse. Elle propose également des solutions d'enregistrement vidéo, de diffusion en continu et d'organisation d'événements. Par l'intermédiaire de Lifesize, le segment propose des solutions vidéo qui permettent aux équipes à distance de se connecter aux équipes en personne. Le segment AMG propose une gamme de produits aux fournisseurs de services de télécommunications, aux services publics et à l'industrie pétrolière et gazière. Ses produits comprennent des solutions d'infrastructure de réseau et de génération de revenus. Il propose également des solutions de routage de flotte, de répartition, de planification, de billetterie électronique pour les transports en commun, etc.

Secteur Logiciels