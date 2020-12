ENGIE : A l'assaut d'une résistance majeure 24/12/2020 | 08:28 24/12/2020 | 08:28 achat En cours

Cours d'entrée : 12.725€ | Objectif : 14€ | Stop : 11.6€ | Potentiel : 10.02% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour ENGIE. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 14 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.98 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.93 pour 2020 et de 11.82 pour 2021, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ENGIE -11.88% 37 354 NATIONAL GRID PLC -9.03% 40 851 SEMPRA ENERGY -16.85% 36 333 E.ON SE -5.84% 28 523 RWE AG 23.58% 27 867 PPL CORPORATION -25.36% 20 589 AMEREN -1.41% 18 719 CMS ENERGY CORPORATION -8.32% 16 495 AVANGRID, INC. -12.55% 13 847 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. -27.95% 12 984 UNIPER SE -5.12% 12 499

Données financières EUR USD CA 2020 54 947 M 66 990 M - Résultat net 2020 2 060 M 2 512 M - Dette nette 2020 24 171 M 29 468 M - PER 2020 12,3x Rendement 2020 4,34% Capitalisation 30 405 M 37 089 M - VE / CA 2020 0,99x VE / CA 2021 0,91x Nbr Employés 171 000 Flottant 72,2% Prochain événement sur ENGIE 26/02/21 Année 2020 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 14,63 € Dernier Cours de Cloture 12,69 € Ecart / Objectif Haut 34,0% Ecart / Objectif Moyen 15,3% Ecart / Objectif Bas -32,0% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Claire Waysand Chief Executive Officer Jean-Pierre Clamadieu Chairman Paulo Jorge Tavares Almirante Group Chief Operating Officer & Executive VP Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer