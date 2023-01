ENGIE : Un support long terme à exploiter 25/01/2023 | 08:30 achat En cours

Cours d'entrée : 13.12€ | Objectif : 15€ | Stop : 12.1€ | Potentiel : 14.33% Le titre ENGIE revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 12.4 EUR. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 15 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.



Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.



Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.78 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.



L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.



La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.



Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.



Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.



Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.



Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.



La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.



Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.



L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.



Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.



Points faibles La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.



Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ENGIE -2.12% 34 575 ABU DHABI NATIONAL ENERGY C.. 1.75% 106 821 SEMPRA ENERGY 2.96% 49 973 ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.04% 48 848 NATIONAL GRID PLC 3.92% 47 073 RWE AG 2.79% 31 487 ACWA POWER COMPANY 2.63% 30 377 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE G.. -0.69% 30 361 UNIPER SE 12.52% 26 419 E.ON SE 8.58% 23 706 AMEREN CORPORATION -2.76% 22 463

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 65 850 M 71 724 M - Résultat net 2022 4 854 M 5 287 M - Dette nette 2022 21 503 M 23 421 M - PER 2022 6,77x Rendement 2022 10,0% Capitalisation 31 743 M 34 575 M - VE / CA 2022 0,81x VE / CA 2023 0,82x Nbr Employés 154 364 Flottant 72,6% Prochain événement sur ENGIE 21/02/23 Année 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 13,10 € Objectif de cours Moyen 16,94 € Ecart / Objectif Moyen 29,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Catherine MacGregor Chief Executive Officer & Director Pierre-François Riolacci Group Executive Vice President-Finance Jean-Pierre Clamadieu Chairman Shankar Krishnamoorthy EVP-Strategy Innovation & Industrial Development Claire Waysand Secretary, EVP-Strategy, Research & Innovation