ENGIE : UBS toujours à l'achat

Données financières EUR USD CA 2021 59 807 M 72 482 M - Résultat net 2021 2 476 M 3 001 M - Dette nette 2021 24 123 M 29 235 M - PER 2021 12,3x Rendement 2021 5,81% Capitalisation 29 964 M 36 249 M - VE / CA 2021 0,90x VE / CA 2022 0,93x Nbr Employés 171 000 Flottant 72,2% Graphique ENGIE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENGIE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 14,76 € Dernier Cours de Cloture 12,40 € Ecart / Objectif Haut 37,9% Ecart / Objectif Moyen 19,1% Ecart / Objectif Bas -30,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Catherine MacGregor Chief Executive Officer Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland Jean-Pierre Clamadieu Chairman Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer Shankar Krishnamoorthy EVP-Strategy Innovation & Industrial Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ENGIE -0.97% 36 249 ELECTRICITÉ DE FRANCE -4.69% 46 078 NATIONAL GRID PLC 3.78% 44 364 SEMPRA ENERGY 5.90% 40 841 E.ON SE 10.53% 31 600 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 7.03% 31 518