Engie : Oddo confirme son conseil sur la valeur

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Engie, avec un objectif de cours inchangé de 17,5 euros.Oddo rapporte que Engie a jugé 'excessive' la réévaluation triennale de la CPN (commission des provisions nucléaires) des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible usé.L'augmentation des provisions proposée par Engie était de 0,9 MdE, par rapport aux 2,9 MdsE proposés par la CPN.Engie a aussi dévoilé hier ses estimations d'impacts sur son EBIT des législations adoptées dans plusieurs pays européens pour limiter la ' rente infra-marginale ' liée aux prix de l'électricité, compris entre 0,7 et 0,9 MdE en 2022 et entre 1,2 et 1,5 MdE en 2023.Le groupe confirme par ailleurs sa guidance 2022 ajusté à la hausse le 9 novembre dernier (EBITDA entre 13.2 et 14.2 MdE, EBIT entre 8.5 et 9.5 MdsE et RN récurrent entre 4.9 et 5.5 MdsE).De son côté, Oddo table sur un RN de 3,8 MdsE en 2024 (le consensus est à 4 MdsE). 'Nous n'avons pas d'indication à ce stade mais cette estimation ne nous semble pas à risque même en cas de prolongation des mesures fiscales exceptionnelles en 2024', conclut le broker.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.