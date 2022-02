Engie : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo réaffirme son opinion 'surperformance' sur Engie avec un objectif de cours rehaussé de 17 à 18 euros, au lendemain de la publication de résultats 2021 légèrement supérieurs aux attentes et en haut de la fourchette de prévisions annoncées en novembre dernier.



Le bureau d'études attend désormais un EBIT et un résultat net en croissances respectives de 5% et 11% en 2022. Sur la période 2023-24, il attend désormais une croissance du résultat en dépit de l'arrêt progressif des réacteurs nucléaires en Belgique d'ici à 2025.



'Notre objectif de cours basé sur une somme des parties par branche, bénéficie à la fois de l'ajustement de nos hypothèses de prix de marché ainsi que du relèvement de nos attentes de création de valeur sur les projets d'investissements', précise l'analyste.



