Engie : Oddo relève légèrement sa cible

Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Engie avec un objectif de cours légèrement relevé de 17 à 17,5 euros.



'Engie a publié hier des résultats 9M supérieurs à nos estimations', indique Oddo avec notamment un EBITDA en croissance organique de 45% à 10 665 ME contre 8 450 ME attendus.



La performance sur les 9M a été principalement tirée par une croissance significative dans tous les segments sauf les activités Energy Solutions et Network qui sont restées stables à 177 ME (-2%) et 1 765 ME (-2%).



Dans ce contexte, Engie a révisé à la hausse ses prévisions pour 2022: l'EBITDA est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 13.2-14.2 MdE vs 11.7-12.7 MdE précédemment, l'EBIT entre 8.5-9.5 MdE vs 7.0-8.0 MdE précédemment et le RN récurrent entre 4.9-5.5 MdE vs 3.8-4.4 MdE précédemment.



Oddo ajuste également ses estimations sur 2022 et anticipe désormais un EBITDA 2022 à 13 755 ME (soit une révision de +12%), l'EBIT à 9 318 ME (révision de +18%) et le résultat net ajusté à 5 402 ME (révision de +23%), soit un BPA à 2.20 E (+24%).



