Engie : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' sur Engie avec un objectif de cours relevé de 18 à 18,5 euros, jugeant que 'la résilience du modèle par rapport aux utilities traditionnelles est appréciable'.



'Le groupe est en mesure de capter des conditions de marché sensiblement plus favorables qui pourront justifier de futurs relèvements des estimations si les conditions de marché restent bien orientées', estime l'analyste au lendemain du point d'activité trimestriel.



Oddo rappelle en effet qu'Engie a dévoilé des résultats supérieurs à ses attentes pour le premier trimestre, l'amenant à réviser à la hausse ses attentes pour 2022, avec en particulier des hypothèses de prix sur l'exercice sensiblement réhaussées.



