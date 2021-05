Engie : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse a relevé son objectif de cours après la présentation des résultats du 1er trimestre 2021 et du nouveau plan stratégique. L'analyste confirme son conseil neutre sur la valeur.



Le bureau d'analyste estime que l'augmentation attendue de la croissance des énergies renouvelables jusqu'en 2030E fait plus que compenser la réduction des estimations et l'amène à relever son objectif de cours à 14,5 E/action (contre 14,2 E).



' Bien que nous réduisions nos prévisions de résultat net 2023E-2024E d'environ 4 à 8% (reflétant 7 milliards d'euros de cessions), nous pensons que la société sera en mesure d'atteindre ses objectifs ' indique Credit Suisse.



' Nous pensons que l'entreprise sera toujours en mesure de dégager un TCAC de 6 % pour le bénéfice net en 2021-2024E' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.