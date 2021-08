Altrad en négociations exclusives avec Engie pour lui racheter Endel

Paris (awp/afp) - Le prestataire de services Altrad a engagé des négociations exclusives avec Engie pour lui racheter sa filiale de maintenance industrielle Endel, présente notamment dans le nucléaire, ont annoncé mardi les deux groupes dans des communiqués distincts.

L'opération devrait être conclue "d'ici début 2022", sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et après consultation des instances représentatives du personnel, indiquent les deux entreprises.

Endel, qui emploie quelque 5.200 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en 2020.

La société est notamment active dans les centrales nucléaires mais aussi la pétrochimie, la sidérurgie, l'industrie navale ou encore la pharmacie.

Le géant de l'énergie Engie avait annoncé dès l'an dernier son intention de vendre cette filiale, dans le cadre de son recentrage sur les énergies renouvelables et les infrastructures notamment.

Aucun détail financier n'a été communiqué par les deux entreprises mais la presse évoquait récemment un montant quasi nul voire négatif pour l'opération compte tenu des difficultés de la filiale.

Le périmètre du projet de cession n'inclut pas les filiales Pierre Guerin (agroalimentaire et pharmacie), CNN MCO(maintien en condition opérationnelle de navires) et Eras (ingénierie), précise Engie.

Altrad, basé à Montpellier, explique de son côté vouloir "ouvrir une nouvelle page de son développement en France, en renforçant et diversifiant son offre industrielle en ingénierie et en mécanique".

Le groupe d'environ 40.000 personnes est spécialisé dans la prestation de services à l'industrie et à la construction.

Il est présidé par son fondateur, le milliardaire d'origine syrienne Mohed Altrad, qui dirige également le club Montpellier Hérault Rugby.

L'entreprise est connue du grand public pour son logo en forme d'oiseau présent sur les échafaudages de nombreux chantiers mais aussi sur le maillot du XV de France et bientôt sur celui des mythiques All Blacks.

"Altrad souhaite participer au développement d'Endel et donner à l'ensemble de ses équipes les moyens de mettre en oeuvre un plan stratégique structuré et viable. Nous avons toute confiance dans la capacité d'Endel à se développer et à prospérer", a commenté Mohed Altrad, cité dans le communiqué.

"La volonté d'Engie, et sa responsabilité, est de trouver pour Endel un actionnaire solide, doté d'un projet viable, et ayant les capacités managériales et financières pour accompagner le développement industriel et social d'Endel au service de ses clients", a de son côté souligné la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor.

afp/rp