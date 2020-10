Ardian renonce à soumettre une offre à Engie sur sa participation dans Suez (BON)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Ardian a annoncé lundi renoncer à soumettre une offre ferme au conseil d'administration d'Engie portant sur sa participation dans le capital de Suez.

"Suite à l'expression de son intérêt, Ardian a travaillé sur une offre soutenue par les salariés de Suez et son conseil et nécessitant six semaines de due diligence", a expliqué Ardian dans un communiqué. "Cependant Ardian, fidèle aux principes de négociations non hostiles, a décidé de ne pas déposer d'offre pour laisser le temps aux discussions en cours", a ajouté le fonds d'investissement.

Dans un communiqué séparé, Suez s'est dit "en ligne avec la décision d'Ardian de ne pas remettre d'offre au conseil d'Engie".

Suez "regrette la précipitation du conseil d'Engie de vouloir décider sans analyse et sans discussion et dialogue préalables d'une offre alternative qui préserve l'intérêt social" de l'entreprise, a ajouté le groupe de services aux collectivités.

-François Schott et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

