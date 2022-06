Casino a reçu trois offres pour GreenYellow, proches du 1,5 md d'euros souhaité -sources

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a reçu trois offres d'achat pour sa filiale spécialisée dans la production d'énergies renouvelables GreenYellow, pour des montants avoisinant le prix souhaité de 1,5 milliard d'euros, ont indiqué mardi des sources proches du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones.

"Jeudi dernier, date butoir pour le dépôt des offres, Casino avait reçu trois belles propositions de la part des fonds d'investissement Macquarie, I Squared Capital et SHV, tandis que d'autres acquéreurs potentiels dont Engie ont réclamé un délai supplémentaire pour décider de leur candidature au rachat de GreenYellow", confie l'une de ces sources. "Les montants offerts par ces trois investisseurs se situent peu ou prou autour du prix de cession de 1,5 milliard d'euros fixé par les dirigeants de Casino", ajoute-t-elle.

Mardi, BFM Business avait rapporté que l'appétit d'acquéreurs potentiels pour GreenYellow était "limité". Les industriels du secteur énergétique tels TotalEnergies, Vinci, Neoen, Voltalia ou Spie "ont rapidement étudié le dossier de vente mais ne sont, pour le moment, pas prêts à racheter GreenYellow", "qui n'intéresse que quelques fonds d'investissement", ajoute le média économique. Ces informations pèsent sur le titre, indique un analyste parisien, l'action du distributeur chutant de 8,6%, à 16,32 euros.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, Macquarie, I Squared Capital et SHV n'étaient pas joignables dans l'immédiat, tandis qu'un représentant d'Engie n'était pas en mesure de commenter ces informations.

Le mois dernier, Casino a annoncé avoir lancé un processus de cession de GreenYellow, dont le distributeur détient 73% du capital, dans l'espoir de conclure une transaction d'ici à la fin de cette année.

La vente de GreenYellow est très attendue par les investisseurs car elle permettrait à Casino de se désendetter et d'achever son plan de cession d'actifs concernant la France d'ici fin 2023. Depuis juillet 2018, le groupe a vendu pour 3,3 milliards d'euros d'actifs et promet de réaliser pour 1,2 milliard d'euros de cessions supplémentaires au plus tard avant la fin de l'année prochaine.

Dans le cas d'une transaction valorisant 100% du capital de GreenYellow à 1,5 milliard d'euros, la valeur de la quote-part de Casino ressortirait à 1,1 milliard d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 07:01 ET (11:01 GMT)