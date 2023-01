Catherine MacGregor : « J'appelle à une Europe de l'énergie »

Le 6 janvier dernier, Catherine MacGregor, Directrice générale d'ENGIE, était longuement interviewée dans le quotidien économique français de référence Les Echos. L'occasion de délivrer des messages clés à l'heure de fortes tensions sur les marchés de l'énergie et de rappeler les convictions et engagements du Groupe sur les Renouvelables et le rôle de l'Europe pour relever les prochains défis de l'énergie.. Morceaux choisis…

Pour Catherine MacGregor, la période actuelle a permis de tirer certains enseignements. Et le premier d'entre eux est que « l'énergie c'est stratégique et que la question de l'approvisionnement doit être au centre de nos préoccupations liées à notre souveraineté ». La place d'ENGIE, acteur essentiel de l'énergie, est aussi évoquée lors de l'interview. Pour Catherine MacGregor , le Groupe « a des responsabilités à la fois sociales et sociétales et doit prendre en compte l'impact de la hausse des prix pour ses clients ». Dans le même temps, elle rappelle que la crise actuelle ne doit pas empêcher que la transition vers une énergie de plus en plus décarbonée, essentielle, se poursuive.

Malgré les difficultés - perte d'une grande partie du gaz russe, arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires en Europe… - Catherine MacGregor affiche un optimisme mesuré quant à l'évolution de la crise. « Nous allons pouvoir passer cet hiver sereinement grâce à l'action rapide et collective des acteurs de l'énergie. Si je prends l'exemple d'ENGIE, nos équipes ont livré un travail monumental et coûteux, notamment pour assurer le remplissage des stocks de gaz. Certes, le système énergétique va rester sous tension et notre marge de manœuvre s'est réduite. Mais nous avons collectivement su réagir : l'Europe a ainsi reconstitué ses stocks, diversifié ses sources d'approvisionnement et investi dans des infrastructures comme les plateformes de regazéification de Gaz Naturel Liquéfié ; tandis que ménages et industriels ont réussi à réduire leur consommation. »

Catherine MacGregor a rappelé l'importance du gaz, une énergie stockable, transportable et transformable, dans le mix énergétique européen. « Faire croire que l'on pourrait se passer du gaz n'a aucun sens. Le mix énergétique européen doit mêler électricité et gaz, réussir l'alliance entre l'électron et la molécule. » Dans ce contexte, les mesures prises comme obliger les fournisseurs à atteindre un certain niveau de remplissage au début de l'hiver sont positives : ces stocks sont ainsi des actifs stratégiques qui jouent pleinement leur rôle.

Pour décarboner l'économie française, le recours aux énergies renouvelables est tout simplement indispensable. Pour Catherine MacGregor, « la future loi va dans le bon sens et permettra de simplifier les procédures administratives et donc d'accélérer les raccordements. » Une bonne chose, tant notre pays dispose d'un potentiel et des ressources extraordinaires. « Le potentiel des projets en attente est évalué à 20 GW, soit la consommation annuelle de 15 millions d'habitants. » Pour rattraper le retard français, Catherine MacGregor privilégie une démarche centrée sur le dialogue entre les parties prenantes : « pour développer nos projets, notre méthode, certifiée, prend en compte à la fois l'appropriation par les citoyens, élus et communautés, et l'impact des projets sur la biodiversité et le climat. »